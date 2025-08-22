Se conocen más detalles de como captaba el presunto asesino serial de Jujuy a las personas que veía vulnerables

Sergio Alejandro Sosa y Juan Ponce, dos de las supuestas víctimas de Matías Jurado, solían dirigirse a los diferentes comedores de la zona de Mariano Moreno y sus alrededores, a fin de poder tener un plato de comida o una merienda.

Pero un tiempo antes de que todo el caso sobre el presunto asesino serial de Jujuy que buscaba personas en estado de vulnerabilidad saliera a la luz, los referentes de los comedores notaron la ausencia de estas dos personas.

Con toda la información que se fue conociendo a raíz de la investigación del Ministerio Público de la Acusación, los datos, relatos y hechos que sucedieron posterior a la desaparición de estos dos hombres, van tomando sentido.

En este sentido, Daniela Cardozo, presidente del comedor “Carita de Ángel” del barrio Mariano Moreno, comentó que “a nuestro comedor asistía Alejandro Sosa, que nosotros lo conocíamos como “Ranga-ranga”. Y también el señor al que llamábamos “Pequeño Juan” -Juan Ponce-. La última vez que los vimos fue a finales de junio cuando hicimos un evento con la Academia Noa, que fueron a cortar el cabello. Y los fuimos a traer del parque donde ellos paraban, atrás del club Lavalle. Los fuimos a traer y vinieron. Ahí los asistimos, les cortamos el cabello, los higienizamos y les dimos ropa. Ellos asistían cuando hacíamos comida o si no al merendero a retirar la merienda”.

“Nos llamó la atención que no se acercaron más. Nuestro camino era bajar por el ascensor y siempre veíamos a todos sus amigos, pero a ellos ya no, ya no los veíamos”, sostuvo conmovida todavía.

La mujer aseguró que no llegaron a conocer a Matías Jurado y que ninguno de los amigos de los desaparecidos los mencionaron, “hasta que escuchamos las noticias. Y ahí confirmaron el ADN de Alejandro Sosa. Yo hablé con un chico que se llama Nahuel, que era muy amigo de él. Yo le pregunté, “Nahuel, vos nunca te percataste de él, ¿lo viste?” -en referencia a Jurado- y Nahuel me dijo que “el chabón venía acá. Se sentaba, pedía fuego para sus cigarrillos y él llegaba antes que nos vayamos al comedor. Nos dijo que él llegaba con gaseosa, pedía fuego. Llegaba con bebidas y les decía que le iba a dar trabajo para descargar y que les daría plata. Y esa última vez que lo vio a Sosa, Nahuel dijo que “había un chico al lado de él y dijo que él le dijo a Sosa, “quédate acá que yo voy a traer una campera” y cuando volvió, ya no estaba. Ya se lo había llevado. Yo pienso, que se van a acordar si estaban en estado de ebriedad. Yo le pregunté si lo habían citado a declarar y él dijo que no”.

“ahora ya no andan solos. Anda en manada como quien dice. Toda la gente en situación de calle ahora andan así en manada. Nosotros les decimos que no se vayan con nadie, que se cuiden, que traten de estar todos juntos en un lugar. Porque hay gente que no tiene familia. Sosa sí tenía familia, igual que que el señor González, el municipal también”.

“las gente que concurre al merendero lo tomó muy mal. Ellos nunca han sido personas que nos falten el respeto, siempre se acercaba con el mayor de los respetos. Iban a retirar sus cosas, sus meriendas. O pasaban con sus perritos. Nos pedían agua y les dábamos. Nunca han sido personas atrevidas. Sí tenían su adición a la bebida, pero nada más”.

Pedido de colaboración

El próximo 30 de agosto, el comedor Carita de Ángel realizará un festejo por el Día del Niño en el barrio Mariano Moreno y por tal motivo, Daniela Cardozo solicitó la colaboración de la sociedad para llevar adelante el agasajo.

“Nosotros estamos solicitando más que nada juguetes en buen estado. Un payaso para que pueda hacer divertir a los chicos. Un pelotero. Porque estamos organizando una rifa, pero no llegamos a vender todos los números por el tema económico que estamos pasando. La gente no quiere colaborar y nos salió de venir a pedir colaboración. Nosotros dejamos varias notas y estamos esperando las respuestas”, dijo.

Agregó que “necesitamos golosinas, leche, azúcar. Ropa en buen estado para poder dar a los niños porque tenemos ropero comunitario nosotros. Hace 5 años estamos funcionando. A la gente que quiera colaborar, puede acercarse a la calle Brasil esquina La Barriada en el barrio Mariano Moreno”.