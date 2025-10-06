Se conmemora en Catamarca la Semana de la Educación Especial bajo el lema “Abrazar es educar con amor”

Cronograma de actividades por la Semana de la Educación Especial. Hoy, lunes 6 de octubre a las 10.30 horas, Plaza 25 de mayo, habrá Feria de Emprendedores. A las 11 horas, en la misma plaza, Taller de Cocina en vivo.

Mañana, martes 7 de octubre a las 9 horas, en Catamarca Rugby, concentración, presentación y ejercicios precompetitivos. A las 9.30 horas, inicio de la jornada, profesor Nerí Espeche, fútbol, profesor Luis Rodríguez, rugby, profesor Fabián Álvarez, juegos recreativos con elementos. Profesora Andrea Rueda y profesora Silvina Luna. A las 11 horas, merienda compartida y entrega de reconocimientos simbólicos a todos los participantes.

El miércoles 8 de octubre a las 8 horas, en el Predio Ferial Catamarca, palabras alusivas a cargo de las autoridades y posterior proyección de la producción audiovisual. 8.30 horas, inicio de muestra artística de todas las escuelas especiales de la provincia. A las 11.30 horas, participación de banda local, artista invitada, Julieta Pereyra. Y a las 12 horas, cierre de la jornada y un refrigerio.