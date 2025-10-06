Radio TV Valle Viejo
Se conmemora en Catamarca la Semana de la Educación Especial bajo el lema “Abrazar es educar con amor”

Cronograma de actividades por la Semana de la Educación Especial. Hoy, lunes 6 de octubre a las 10.30 horas, Plaza 25 de mayo, habrá Feria de Emprendedores. A las 11 horas, en la misma plaza, Taller de Cocina en vivo.

Mañana, martes 7 de octubre a las 9 horas, en Catamarca Rugby, concentración, presentación y ejercicios precompetitivos. A las 9.30 horas, inicio de la jornada, profesor Nerí Espeche, fútbol, profesor Luis Rodríguez, rugby, profesor Fabián Álvarez, juegos recreativos con elementos. Profesora Andrea Rueda y profesora Silvina Luna. A las 11 horas, merienda compartida y entrega de reconocimientos simbólicos a todos los participantes.

El miércoles 8 de octubre a las 8 horas, en el Predio Ferial Catamarca, palabras alusivas a cargo de las autoridades y posterior proyección de la producción audiovisual. 8.30 horas, inicio de muestra artística de todas las escuelas especiales de la provincia. A las 11.30 horas, participación de banda local, artista invitada, Julieta Pereyra. Y a las 12 horas, cierre de la jornada y un refrigerio.

