Se conformó la alianza entre el Radicalismo y Movilización en Catamarca para las elecciones 2025

Los partidos Movilización y Unión Cívica Radical anunciaron la conformación de la alianza electoral “Somos Provincias Unidas – Catamarca”. Esta coalición retoma el legado del Frente Cívico y Social (FCyS), que durante casi dos décadas fue símbolo de gobernabilidad, diálogo y desarrollo provincial.

Esta alianza aspira a proyectar una alternativa de centro, inspirada por el nuevo espacio nacional construido por los gobernadores radicales de Santa Fe, Chaco, Jujuy, y los gobernadores de Córdoba, Chubut y Santa Cruz. .

Desde la Alianza, señalan que los moviliza la visión de futuro, ética y transparencia, raíz popular y coherencia con la historia: “Impulsamos una agenda moderna que prioriza salud, educación, justicia social, desarrollo productivo y federalismo real” subrayan tras sostener que la alianza nace con el compromiso de terminar con el clientelismo y construir un Estado transparente, eficiente y al servicio de los ciudadanos.