Se confirman los candidatos a Diputados Nacionales por Catamarca

Este domingo a la medianoche vence el plazo para oficializar las candidaturas en la categoría Diputados Nacionales de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, y los principales frentes políticos ya confirmaron sus primeros nombres en Catamarca.

Hasta el momento, las listas se conforman de la siguiente manera:

Fuerza Patria: Fernando Monguillot, Claudia Palladino y Alberto Natella.

Fernando Monguillot, Claudia Palladino y Alberto Natella. La Libertad Avanza: Adrián Brizuela, Myriam Juárez e Iván López.

Adrián Brizuela, Myriam Juárez e Iván López. Somos Provincias Unidas: Fernando Navarro, Débora Gisela Córdoba y Fabián Humberto Villagrán.

Fernando Navarro, Débora Gisela Córdoba y Fabián Humberto Villagrán. Primero Catamarca: José Jalil Colomé.

José Jalil Colomé. FIT-Unidad: Alejandra Figueroa, Ariel López y Noelia Yapura.

La definición de candidaturas se da en paralelo al armado de las listas provinciales y municipales, donde también se disputarán cargos legislativos y jefaturas comunales.

Fernando Monguillot publicó en sus redes: “Asumo con orgullo la candidatura a diputado nacional por Fuerza Patria Catamarca, con un compromiso claro: defender a los catamarqueños y cuidar los recursos de la provincia en el Congreso. Soy parte de un proyecto político provincial que eligió el camino del diálogo como herramienta, incluso en tiempos de tanto agravio. Ese es el modo en que vamos a seguir defendiendo la educación y la salud pública, la cultura, la industria nacional y la obra pública. En Catamarca ya demostramos que es posible sostener el equilibrio en las cuentas con una administración responsable y al mismo tiempo, impulsar el desarrollo de nuestra provincia. Gracias a cada compañero y compañera que confió en mí para este desafío. Lo asumo con responsabilidad y con la convicción de trabajar siempre codo a codo con ustedes.