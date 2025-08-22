Se amplió la imputación contra el presunto asesino serial de Jujuy por otro hombre desaparecido

Ayer jueves se llevó adelante la audiencia de ampliación de imputación en contra de Matías Jurado, a quien además de endilgarle el asesinato de Jorge Anachuri de 68 años, ahora se le sumó la causa por el mismo delito, teniendo como víctima a Sergio Alejandro Sosa de 25 años. Hasta el momento, la Justicia solamente confirmó el ADN de dos personas desaparecidas en los restos que fueron encontrados en la casa del presunto asesino serial de Jujuy.

De todas maneras, con la cantidad de elementos que fueron secuestrados durante los últimos días y desde el inicio mismo de la investigación, no se descarta que próximamente se pueda vincular a más de las personas desaparecidas que obran en el expediente que se investiga.

Además, durante la audiencia que tuvo lugar esta mañana en la Oficina de Gestión del Poder Judicial, el detenido tuvo la oportunidad de dialogar con el fiscal Regional Guillermo Beller, quien se encuentra al frente de la causa, tal como lo había requerido la semana pasada en un cónclave que finalmente fue pospuesto.

Matías Jurado se encuentra detenido en la cárcel de Gorriti, ahora imputado por “homicidio agravado por ensañamiento, dos hechos”, mientras que es investigado por la desaparición de al menos otras tres personas.

Todavía restan los análisis de las labores que en la vivienda del sector 8 de Marzo del barrio Alto Comedero, estuvieron realizando los antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense que llegaron para trabajar en la provincia.