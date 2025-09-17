Se ampliará la imputación contra el presunto asesino serial de Jujuy, acusado ahora de cuatro homicidios

En horas de la tarde de este miércoles, está prevista una audiencia de control de imputación en contra de Matías Emilio Jurado, quien está siendo investigado por homicidios múltiples y la desaparición de varias personas.

La información fue compartida por el Ministerio Público de la Acusación, quien indicó que la audiencia se enmarca conforme lo estable el artículo 351 del Código Procesal Penal, que señaló que la misma será en la Unidad Penitenciaria Nº 1 del barrio Gorriti

Durante la diligencia, el imputado estará asistido por su defensa técnica, y participarán también los querellantes de la causa. En esta instancia, se le hará conocer formalmente dos nuevos hechos atribuidos, las nuevas evidencias incorporadas a la investigación desde su anterior declaración, conforme lo establecido por el Código Procesal Penal.

Foto: fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar.

La investigación es conducida por los fiscales Daiana Alejandra Serrano Antar, Juan Luis Sorbello y Emilio Alejandro Gurrieri, quienes conforman el equipo fiscal asignado a este caso. Asimismo, está prevista la presencia del Fiscal Regional Guillermo Miguel Beller.

Cabe destacar que Matías Emilio Jurado está siendo evaluado por una profesional en psiquiatría del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta. El informe pericial correspondiente será oportunamente incorporado al expediente.

El avance de la investigación ha permitido establecer vínculos entre el imputado y las personas desaparecidas:

Juan José Ponce (51 años)

Miguel Ángel Quispe (60 años)

Sergio Sosa (25 años)

Jorge Omar Anachuri (68 años)

Rastros biológicos pertenecientes a las víctimas fueron hallados en el domicilio allanado en el marco de la causa.

Por otra parte, se investiga la desaparición de Juan Carlos González (60 años), empleado municipal, cuyo teléfono celular fue activado por última vez en las inmediaciones del Barrio 8 Marzo de Alto Comedero, que se presume podría ser la quinta víctima de Jurado.

Además, se están tomando muestras genéticas a familiares de dos personas reportadas como desaparecidas desde el mes de enero, con el objetivo de cotejarlas con perfiles biológicos abiertos que podrían estar vinculados a esta causa.

Vale mencionar que en primer lugar, el encuentro entre Matías Jurado y el fiscal Regional Guillermo Beller iba a ser de carácter informal, pero finalmente se aprovechará el cónclave para hacer la ampliación de cargos.