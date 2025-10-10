Scott Bessent: “Milei tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina”

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió el respaldo financiero por USD 20.000 millones a la Argentina y negó que la operación represente una pérdida de dinero para su país. En una entrevista con Fox News, resaltó: “Hay que comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado”. Bessent subrayó que el presidente Javier Milei “tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina” y destacó la relevancia estratégica de Buenos Aires para la política estadounidense.

“La Argentina es un referente en América Latina. El presidente Milei ha hecho lo correcto. Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina. Además, es un gran aliado para Estados Unidos. Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, explicó Scott Bessent.

El funcionario enfatizó que el respaldo financiero estadounidense no constituye un rescate. Sostuvo que la estrategia responde a la convicción de que el gobierno argentino logrará un buen desempeño en las elecciones del 26 de octubre. “No es un rescate. No hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista”, remarcó Bessent.