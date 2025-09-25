Radio TV Valle Viejo
Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

En el marco de la gala del Atlantic Council, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, elogió al presidente Javier Milei por los logros alcanzados durante sus casi tres años de gestión. “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”, destacó el alto funcionario del gabinete de Donald Trump.

El titular del Tesoro jugó un rol clave en el acuerdo alcanzado entre ambos países, que se traducirá en programas de asistencias financieras de distinto tipo en el corto plazo. Tras dos días intensos en materia de negociaciones, Bessent habló minutos antes de entregarle el premio “Ciudadano Global 2025” al mandatario argentino. “La economía de Argentina estaba hecha trizas. Décadas de mala gestión habían llevado a una inflación descontrolada, alto desempleo, incumplimientos de deuda e impresión irresponsable de dinero”, comenzó diciendo en su alocución.

Luego, continuó con sus palabras al recordar que, “cuando el pueblo presionaba —antes de la llegada de Milei a la Presidencia—, la solución del Gobierno a cada uno de esos problemas siempre era: ‘Más, más’”. “Pero a medida que el Gobierno hacía más, el pueblo tenía menos”, agregó.

De esta manera, procedió a elogiar al jefe de Estado por sus reformas impulsadas, no sólo en materia económica, sino también a nivel cultural. “Un hombre reconoció que el Gobierno no era la solución, sino el problema. Un hombre tuvo el valor de defender a Argentina enfrentándose al establishment, y ese hombre está con nosotros esta noche”, aseguró.

“El presidente Milei ha transformado Argentina para mejor. En lugar de una burocracia corrupta y derrochadora, la administración de Milei ha construido un Gobierno austero y eficiente que busca salvaguardar la propiedad, la libertad y la libre empresa de su pueblo”, destacó.

En el plano económico, evocó una frase que el Presidente repite en reiteradas ocasiones “El equilibrio financiero es una piedra angular del crecimiento”, por lo que destacó: “Con ese fin, ha presentado un plan para lograr un superávit fiscal por tercer año consecutivo. Gracias al liderazgo visionario del presidente Milei, el mundo está empezando a ver a Argentina con nuevos ojos”.

