Schiaretti se reunió con referentes de Hacemos Renacer Catamarca y llamó a consolidar una alternativa federal

El exgobernador cordobés compartió un encuentro con Víctor Quinteros, candidato a diputado nacional; Juan Nóblega, candidato a diputado provincial; y Gilberto Filipín, candidato a concejal de la Capital, todos por Catamarca. Analizaron, junto a referentes y candidatos de otras provincias, el escenario político y coincidieron en la necesidad de fortalecer un espacio nacional desde el interior.

El exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, mantuvo un encuentro con los referentes de Hacemos Renacer Catamarca, en el marco de la campaña que busca proyectar una alternativa federal en la política argentina, vinculada al espacio que él lidera junto al actual mandatario cordobés y sus pares de otras provincias.

Durante la reunión se evaluaron los resultados de las últimas elecciones, los desafíos que quedan por delante y la necesidad de consolidar un proyecto nacional con eje en las provincias, que represente las demandas del interior frente a la concentración política y económica del AMBA.

“La solución para un país más equilibrado no puede provenir del AMBA, sino del interior. Necesitamos consolidar un espacio que crezca, que represente una salida real para la Argentina, y que no está expresado ni en el kirchnerismo ni en el actual gobierno libertario”, sostuvo Quinteros.

Por su parte, Schiaretti destacó en sus redes sociales que escuchar a quienes reconocen el trabajo conjunto lo llena de orgullo y responsabilidad, y reafirmó su compromiso con Córdoba y toda la Argentina para seguir trabajando con diálogo, producción y cercanía como base de un futuro de progreso para todos.

Durante el encuentro, los tres candidatos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una gran alianza con capacidad de gobernar, garantizar representación en el Congreso y defender los derechos de las provincias, priorizando un modelo que proteja a los sectores más vulnerables. En este marco, Filipín destacó que el espacio busca corregir el rumbo económico del país de manera sustentable y con sensibilidad social, rechazando medidas que impacten negativamente en las familias y promoviendo un modelo basado en trabajo y producción, en contraposición a la especulación y las dádivas.

Nóblega, por su parte, subrayó que estas políticas deben consolidar un país más justo y equilibrado, en el que las provincias tengan voz y representación real, y la esperanza de los ciudadanos no termine en frustración como ocurrió en gobiernos anteriores.