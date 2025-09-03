Schiaretti asegura que Provincias Unidas es lo nuevo que aparece en estos comicios

El candidato a diputado por Provincias Unidas, Juan Schiaretti, aseguró que esa agrupación es la fuerza del interior que “viene a proponer un país normal que deje atrás la grieta, el pobrismo y el capitalismo de amigos“.

Schiaretti formuló estos conceptos al exponer en la Fundación Mediterráneo donde hablo sobre los comicios, el fallo de censura previa ante la difusión de audios de supuestos sobornos en la compra de medicamentos y retenciones.

“Lo nuevo en esta elección es Provincias Unidas. Milei no es lo nuevo. Milei es un emergente de la grieta, de la frustración y del fracaso del kirchnerismo. El kirchnerismo no vuelve, se apaga y va quedando relegado en el conurbano bonaerense: ya volvió con Alberto Fernández y fue el mayor desastre de la historia democrática argentina”.

En ese sentido, Schiaretti agregó que “Argentina no aguanta más frustraciones. Provincias Unidas es la fuerza del interior que viene a proponer un país normal, que deje atrás la grieta, el pobrismo y el capitalismo de amigos”, afirmó el candidato a diputados por PU.

Señaló que esa fuerza expresa “producción, trabajo, federalismo y sentido común. Eso es lo nuevo que estamos construyendo”.

Al ser consultado cuales son las aspiraciones de Provincias de cara a las presidenciales del 2027, Schiaretti respondió “Sí, claro que pensamos en 2027. Pero paso a paso. Ahora lo que queremos es llevar al Congreso una fuerza que aporte racionalidad y que ponga límites donde haya que ponerlos, para que la Argentina no vuelva a caer en nuevas frustraciones”.

Sobre el fallo del juez Alejandro Maraniello, Schiaretti señalo que “La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Mecanismos como la censura previa son inaceptables y constituyen un retroceso repudiable”

Añadió que “ningún país que quiera progresar puede funcionar si el oficialismo cree que puede refundar todo a su antojo o si la oposición se dedica a querer que el gobierno se caiga. Eso no es democracia, eso es decadencia”.