Santilli a Kicillof: “Te pido coherencia, ¿no adheriste al Pacto de Mayo ni al RIGI y te autopercibís excluido?”

El ministro del Interior, Diego Santilli, cuestionó el pedido de reunión del gobernador Axel Kicillof y su reclamo por los fondos coparticipables y obra pública para la provincia de Buenos Aires. Con un comentario duro, en medio de la gira de consultas del novel funcionario con otros mandatarios provinciales, Santilli le exigió “coherencia” a Kicillof: “No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público”.

“Kicillof, te pido coherencia. No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido?“, sostuvo Santilli, al pronunciarse sobre los reproches del gobierno bonaerense porque Milei lo dejó fuera de las reuniones de la Casa Rosada con gobernadores. ”Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?“, le retrucó, con ironía ”El Colo”, desde su cuenta de X (ex Twitter).

El reciente designado ministro volvió a cargar con el reproche de una supuesta “doble personalidad”, que plantea un ámbito de escucha pero que se opone al mismo tiempo a las políticas de Milei.

Ayer, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos “Carli” Bianco, que responde a Kicillof, formalizó el pedido de una reunión al ministro Santilli para reclamarle los fondos coparticipables que adeuda el Estado nacional. La respuesta de Santilli fue irónica al reclamo. “¡Dale Carli, gracias! Tomo nota”, expresó Santilli desde sus redes sociales.

Bianco había compartido el requerimiento formal públicamente para poder retomar la ejecución de Nación, por las “1000 obras que dejaron abandonadas”. “Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, dijo el ministro de Kicillof. A la publicación adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior.