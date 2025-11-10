Santiago del Estero: una joven sordomuda se arrojó desde un silo y permanece en estado crítico (video)

La ciudad de Frías, Santiago del Estero, vivió este domingo una tarde de profunda conmoción luego de que una joven mujer con discapacidad auditiva y del habla, identificada como Brisa Guerra, se arrojara desde lo alto de un silo en desuso ubicado en el predio de Movitier. El hecho, registrado en video por un vecino, muestra el momento exacto de la caída y fue calificado como de alto impacto y no apto para personas sensibles.

Tras el episodio, personal médico del hospital local asistió a la joven, que fue trasladada consciente pero con fracturas expuestas en la cadera, rodilla y pierna derecha. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Regional de Santiago del Estero, donde permanece internada en estado crítico.

El caso es investigado por la fiscal Natalia Simoes, quien ordenó diversas medidas para esclarecer lo sucedido. Según el parte policial, Brisa se había escapado de su domicilio en horas de la mañana y su padrastro denunció que ella le enviaba fotos y videos desde el predio del silo. Al llegar al lugar, los efectivos vieron cómo la joven trepó al tanque y se arrojó al vacío antes de que pudieran intervenir.

Fuentes policiales confirmaron que la joven había sido citada en otras ocasiones en la Comisaría del Menor y la Mujer, aunque no se precisaron los motivos. En paralelo, se investiga la posible participación de una persona que le habría conseguido clientes para supuestos encuentros sexuales, lo que podría aportar nuevos elementos al caso.

Mientras la Fiscalía y la Policía continúan trabajando para determinar las circunstancias del hecho, se espera un nuevo parte médico oficial que brinde detalles sobre la evolución de la joven. El video del episodio, difundido en redes, generó profunda consternación entre los vecinos de Frías y reavivó el debate sobre la contención y asistencia a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.