Santa Fe envió un equipo especializado en rescate a Chubut para colaborar en la búsqueda de la pareja desaparecida

Un equipo especializado de bomberos voluntarios santafesinos viajó a Chubut para sumarse a la búsqueda de una pareja de jubilados que lleva casi 20 días desaparecida en el sur del país. La dotación, compuesta por 11 bomberos y dos integrantes de Protección Civil, fue enviada por el Gobierno de Santa Fe a pedido del gobernador chubutense Ignacio Torres.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó que la asistencia fue solicitada directamente al gobernador Maximiliano Pullaro, y destacó que el grupo santafesino “está certificado y cuenta con equipamiento de última generación, único en Argentina”. Además, señaló que la Agencia Federal de Emergencia recomendó su convocatoria “por el profesionalismo y la capacidad técnica del equipo Usar (Urban Search and Rescue) de bomberos voluntarios de Santa Fe”.

El funcionario precisó que el equipamiento fue adquirido recientemente con una inversión provincial de 100 millones de pesos, destinada a fortalecer las tareas de búsqueda y rescate. “El kit de localización permite visualizar lugares de difícil acceso con una cámara al final de un cable de 90 metros, y se suma un dron con cámara térmica a los que ya trabajan en la zona”, detalló Escajadillo.

“Santa Fe se caracteriza por un espíritu solidario, de ir a prestar colaboración donde nos demanden”, agregó.

Por su parte, el jefe provincial de Bomberos Voluntarios, Walter Corsetti, indicó que la comitiva está integrada por personal de operaciones, comunicaciones y rescate. “Sale completa con sus móviles para cumplir una tarea y colaborar en la búsqueda”, precisó.

En tanto, el secretario de Operaciones de Bomberos Voluntarios, Luis Ayala, agregó que el equipo cuenta con tres componentes principales: detección sísmica, localizadores y cámaras. “Está preparado para trabajar en derrumbes o zonas de difícil acceso, con el objetivo de obtener resultados positivos y colaborar con Chubut”, explicó.

La búsqueda se concentra en el caso de una pareja de jubilados de 79 y 69 años, que salió el pasado 11 de octubre desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones, pero nunca llegó a destino. Más de 100 personas participan del operativo, que incluye fuerzas nacionales, provinciales y municipales, además de voluntarios con drones, cuatriciclos y camionetas. Hasta el momento, las zonas consideradas más probables ya fueron rastrilladas sin resultados.