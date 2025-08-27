Sangrienta balacera: abrieron fuego en una canchita de fútbol hiriendo a cinco chicos

“Miedo y desesperación”. Un habitante de las inmediaciones de Barra al 1300 bis, un rincón muy humilde y desprovisto de la zona norte de Rosario, describió con esas dos palabras lo que sintió este martes a la tardecita cuando se produjo una balacera contra un grupo de chicos que jugaban al fútbol en una improvisada canchita de tierra. Un adolescente de 16, dos chicos de 19 y un joven de 23 años fueron derivados al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), en principio fuera de peligro, y un quinto baleado fue trasladado al hospital Alberdi. En algunas viviendas linderas se hallaron impactos de bala. Pudo haber sido una tragedia mayúscula.

La canchita de fútbol que en el atardecer fue el escenario de una sangrienta balacera contra jóvenes que estaban disputando un partido queda a unas 4 cuadras de donde en marzo de 2023 fue ejecutado el niño qom Maxi Jerez. La zona fue intervenida por Gendarmería y Policía, pero a principios de este año, los vecinos denunciaron que veían menos presencia de agentes federales, situación que fue negada por Nación.

Ayer, cerca de las 19.30, al menos dos personas movilizadas en moto abrieron fuego ocasionando heridas a 5 chicos. Las balas calibre 9 milímetros, de acuerdo a las vainas servidas recogidas en el lugar, también fueron a parar al frente de algunas de las casitas precarias que rodean el rectángulo de tierra donde se disputan los partidos.