San Lorenzo y una dura derrota frente a San Martín (SJ) en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo cayó como local ante San Martín (SJ) por 1-0, en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la Liga Profesional. El único gol lo hizo Diego González, a los 31 minutos del segundo tiempo. Por el momento, los dos están en zona de clasificación para los playoffs y el Santo dio un paso clave para la permanencia. Hubo una ovación para Leandro Romagnoli, aplausos en el homenaje a Miguel Ángel Russo e insultos a Néstor Ortigoza.