San Lorenzo empató como local ante un Huracán que jugó más de una hora con un hombre menos

El Ciclón y el Globo terminaron 0-0 en el Nuevo Gasómetro. La visita sufrió la expulsión de Luciano Giménez a los 25 minutos.
Una nueva institución deportiva fue refaccionada por completo a través del plan del Gobierno provincial. El pasado viernes por la tarde, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Gustavo Saadi, el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y la secretaria de Estado de Gabinete, Luz María Soria,…
La presidencia de los hutíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, confirmó a través de un comunicado oficial que el primer ministro Ahmed al-Rahawi y varios otros ministros murieron en el ataque lanzado el jueves pasado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). En la operación en Saná, el jefe…
Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora anualmente el 10 de septiembre, la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) llevará a cabo diferentes acciones bajo el lema “Catamarca habla sobre el Suicidio”.Será una semana donde se promueva la reflexión y se visibilice la importancia de hablar de salud mental,…
El exdiputado ucraniano Andrii Parubii, quien presidió el Parlamento entre 2016 y 2019, fue asesinado a tiros este sábado en Leópolis, en el oeste de Ucrania. El ataque ocurrió alrededor del mediodía en el distrito de Sykhiv, cuando un hombre vestido como repartidor se acercó por detrás a Parubii y le disparó antes de huir en…
En medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción en el área de discapacidad, el gobernador bonaerense Axel Kicillof endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como “una estafa electoral” y “un payaso”. “Configuró una estafa electoral”, lanzó Kicillof en declaraciones…