San Lorenzo de Alem no participará del Torneo Regional Amateur 2025

Por cuestiones de presupuesto, San Lorenzo de Alem, último campeón de la Liga Catamarqueña, no jugará el próximo Torneo Regional Federal Amateur. La noticia fue dada a conocer en la noche de hoy por Mariela Romero, presidenta de la institución, quien dijo “cada club tiene una realidad diferente y hay que asumirlo”.

Según informaron al programa Botineros, de Radio TV Valle Viejo, el apoyo del Estado y el aporte privado que consiguió la dirigencia no alcanzaron para sostener un proyecto competitivo, con la ilusión del ascenso que el “Santo” viene buscando desde hace tiempo. La decisión refleja la cruda realidad de los clubes catamarqueños que nos representan en torneos nacionales, con presupuestos tan estrechos que tornan muy difícil la posibilidad de pelear en el fútbol grande de nuestro país.