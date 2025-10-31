Radio TV Valle Viejo
San Isidro: Integrantes de la “Banda del Millón” asesinaron a una jubilada para robarle

Una jubilada de 81 años fue asesinada de manera brutal en su casa de San Isidro por delincuentes que días atrás le robaron. El cuerpo fue hallado por su sobrina, quien encontró a su tía atada de manos, tendida en el suelo, con golpes y en estado de descomposición.

El hallazgo sucedió este miércoles 29 de octubre cuando Marina Repetto, de 53 años, dio aviso al 911 advirtiendo que se presentó en la casa de su tía, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, debido a que desde hace días había dejado de tener contacto y al ingresar a la vivienda la encontró muerta.

La mujer encontró desorden en todo el domicilio, como así también aberturas violentadas, aunque la peor situación fue cuando se dirigió hasta la habitación de su tía y la encontró atada de manos tendida en el suelo, en estado de descomposición.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que se hizo presente la DDI local y la totalidad de los Grupos Tácticos de Operaciones (GTO) del partido a los fines de realizar diligencias de rigor. También acudió el fiscal General Patricio Ferrari, a cargo de la UFI Martínez de intervención.

La autopsia confirmó que la mujer fue asesinada a golpes y se estima que la data de muerte es del sábado 25 de octubre por la noche.

Se determinó que meses atrás la víctima había sido damnificada de un robo cometido también por esta organización criminal y que, en esa oportunidad, le habían sustraído alhajas y sumas de dinero.

Mientras avanzaba la investigación por el homicidio de Iturriaga, la Policía bonaerense logró detener, en pleno hecho delictivo, a tres jóvenes que intentaban ingresar a una vivienda.

Con las primeras averiguaciones se constató que Ramiro Emiliano Julio, de 20 años; Matías Tamurro, de 26; Thiago Ponzo, de 19; y Agustín Gómez, de 20, pertenecen a la conocida Banda del Millón, a la cual las autoridades miran de cerca por su implicancia en diversos robos.

En las últimas horas se ordenaron más allanamientos, en los que se procedió a detener a Miguel Ángel Viera, de 47 años. En el lugar se secuestraron celulares y herramientas para violentar aberturas, pasamontañas y guantes.

Se supo que Viera y compañía dejaron escrito en la pared de la vivienda de la jubilada “en barrio de ricachones ni armas ni rencores”, frase que coincide con otros hechos cometidos por la banda, y que resultó conocida por el robo al Banco Río de Acasusso en 2006.

La causa por el crimen de Iturriaga fue caratulada como homicidio criminis causa en ocasión de robo, es decir que la mataron para ocultar el hecho delictivo.

