Salud y el Colegio de Nutricionistas de Catamarca trabajan para implementar la Ley de Alimentación Saludable

La Ministra de Salud, Johana Carrizo junto a la Secretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Silvia Bustos recibió a referentes del Colegio de Nutricionistas con el fin de abordar diferentes temáticas relacionadas con la alimentación saludable; en esta oportunidad, las profesionales plantearon la necesidad de trabajar en forma articulada para implementar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.

En este contexto, la Nutricionista Mara Bogado señaló que “este encuentro tuvo lugar con el objetivo de aunar criterios para trabajar en la Ley de Alimentación Saludable”. En este sentido, agregó que “planteamos los pasos a seguir, la importancia del trabajo conjunto para sostener la implementación de esta Ley que la provincia se adhirió hace poco; además se planteó la importancia de instalar la alimentación saludable en todos los nosocomios de la provincia”.

Para finalizar, Bogado explicó que “la Ley tiene que ver con la promoción de los entornos saludables y educación alimentaria dentro de las escuelas”.

Cabe mencionar que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable tiene objetivos claves como garantizar el acceso a información clara sobre los alimentos envasados y bebidas sin alcohol, promover decisiones informadas entre consumidores y adecuar la legislación nacional al contexto local.

A través de esta Ley, provincia se compromete a fortalecer el sistema de información nutricional y a crear entornos saludables que fomenten la adopción de estilos de vida más sanos por parte de la comunidad catamarqueña; iniciativas que fortalecen la identidad y el desarrollo de las comunidades