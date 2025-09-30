Salud en Catamarca se suma a la Semana Nacional contra el dolor por cáncer 2025

Del 22 al 26 de septiembre se llevan a cabo acciones en todo el país por la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, este año bajo el lema “El dolor no nos es indiferente”.

En este marco, el Ministerio de Salud de la provincia realizó una Jornada de Capacitación en Fiambalá, de la que participaron más de 30 agentes de salud, provincial y municipal, de esta localidad y de zonas aledañas.

El objetivo de la misma fue continuar afianzando a los equipos del interior en el tratamiento de pacientes oncológicos en cuidados paliativos.

La Semana Nacional contra el dolor por cáncer es una iniciativa creada para acompañar, informar y dar contención a quienes transitan el camino del cáncer y a sus familias.

Fiambalá forma parte de la Red Provincial de Cuidados Paliativos, que busca capacitar a los equipos de salud de la provincia, con el objetivo de implementar cuidados paliativos de calidad como estrategia de atención durante la evolución de la enfermedad.