Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta. La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.

El 31 de agosto de 2023, en una vivienda del barrio Solidaridad, en la zona sudeste de Salta capital, ocurrió el trágico suceso. Leonel Francia, un niño de 11 años, falleció al sufrir un grave traumatismo encéfalo craneano. Inicialmente, su madre, Lidia Raquel Cardozo, aseguró que el menor se había caído desde el segundo piso de la casa. Sin embargo, esta versión fue descartada durante la investigación.

La autopsia reveló que Leonel murió a causa de un golpe letal en la cabeza provocado por un objeto punzo penetrante, como un hierro o un elemento similar. Esto descartó cualquier posibilidad de accidente y orientó la causa de la muerte hacia un homicidio agravado. Además, se constataron lesiones calificadas en el menor.

El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sostuvo durante los alegatos que Cardozo es responsable del homicidio de su hijo. Por ello, solicitó la máxima pena prevista por la ley, argumentando que los hechos constituyen homicidio agravado y lesiones agravadas. La querella apoyó esta solicitud y también pidió prisión perpetua para la acusada.

La defensa de Lidia Raquel Cardozo solicitó su absolución amparándose en el beneficio de la duda. Además, presentó de forma subsidiaria atenuantes basadas en emoción violenta. No obstante, el Tribunal de Juicio del distrito Centro rechazó estos planteos.

Finalmente, el Tribunal, compuesto por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, condenó a Cardozo a prisión perpetua. También se ordenó que su perfil genético se incorpore al Banco de Datos Genéticos. El fallo cerró un caso que conmocionó a la comunidad de Salta y subraya la severidad con la que se juzgan los homicidios de menores en la región.