Salta: condenaron a prisión perpetua a la mujer que asesinó a su hijo

Lidia Raquel Cardozo fue condenada a prisión perpetua por asesinar a su hijo Guillermo Leonel Francia el 31 de agosto de 2023 en el Barrio Solidaridad de la provincia de Salta. La Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro declaró culpable a la mujer por los delitos de homicidio agravado por el vínculo y lesiones agravadas por el vínculo.

El 31 de agosto de 2023, en una vivienda del barrio Solidaridad, en la zona sudeste de Salta capital, ocurrió el trágico suceso. Leonel Francia, un niño de 11 años, falleció al sufrir un grave traumatismo encéfalo craneano. Inicialmente, su madre, Lidia Raquel Cardozo, aseguró que el menor se había caído desde el segundo piso de la casa. Sin embargo, esta versión fue descartada durante la investigación.

La autopsia reveló que Leonel murió a causa de un golpe letal en la cabeza provocado por un objeto punzo penetrante, como un hierro o un elemento similar. Esto descartó cualquier posibilidad de accidente y orientó la causa de la muerte hacia un homicidio agravado. Además, se constataron lesiones calificadas en el menor.

El fiscal penal Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, sostuvo durante los alegatos que Cardozo es responsable del homicidio de su hijo. Por ello, solicitó la máxima pena prevista por la ley, argumentando que los hechos constituyen homicidio agravado y lesiones agravadas. La querella apoyó esta solicitud y también pidió prisión perpetua para la acusada.

La defensa de Lidia Raquel Cardozo solicitó su absolución amparándose en el beneficio de la duda. Además, presentó de forma subsidiaria atenuantes basadas en emoción violenta. No obstante, el Tribunal de Juicio del distrito Centro rechazó estos planteos.

Finalmente, el Tribunal, compuesto por los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, condenó a Cardozo a prisión perpetua. También se ordenó que su perfil genético se incorpore al Banco de Datos Genéticos. El fallo cerró un caso que conmocionó a la comunidad de Salta y subraya la severidad con la que se juzgan los homicidios de menores en la región.

  • Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    Jaldo: “el Gobierno nacional está notificado de que debe considerar más las necesidades de la gente”

    El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, acompañado por su gabinete de ministros, brindó este lunes una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno donde se refirió al proceso electoral desarrollado en la provincia de Buenos Aires. El mandatario destacó el alto nivel de participación ciudadana y el respeto a las instituciones, calificando los comicios…

  • Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    Catamarca: en el barrio Santa Marta, 427 familias recibieron sus escrituras luego de décadas de espera

    En un emotivo acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el intendente Gustavo Saadi, la senadora nacional Lucía Corpacci y el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, 427 familias del barrio Santa Marta finalmente recibieron la tan ansiada escritura de sus hogares. Con esta entrega, solo resta una etapa más donde se otorgarán otros 190 títulos…

  • Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    Convocatoria en Catamarca a los Premios Argentina Orgánica 2025

    El Ministerio de Desarrollo Productivo invita a empresas, productores, elaboradores, instituciones y estudiantes vinculados al sector orgánico a postularse a la 3ª edición de los Premios Argentina Orgánica, el máximo reconocimiento nacional a quienes impulsan la producción, comercialización, investigación y difusión de los alimentos orgánicos. La convocatoria está abierta hasta el 12 de septiembre de…

  • Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadores

    Un día después de la derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión, tras la cual decidió armar una mesa política. Al finalizar el encuentro, Manuel…

  • Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Detienen en Catamarca a un joven que robó una bicicleta de un domicilio

    Numerarios de la Seccional Primera se hicieron presentes en la calle Junín, entre Almagro y Perú, donde sus pares de la Comisaría Cuarta y del COEM-Kappa, tenían aprehendido a un joven de apellido Moreno (19), quien fue sindicado por una mujer de 67 años de edad, como el presunto autor de haber ingresado al interior de su morada y sustraer una…