Salario mínimo: a cuánto subió en junio y qué aumentos habrá en los meses venideros

Desde el 1 de junio, el salario mínimo, vital y móvil en Argentina quedó fijado en $313.400 para todos los trabajadores mensualizados que cumplan una jornada laboral completa. La medida fue adoptada el mes pasado a través de un decreto del Gobierno nacional, tras un nuevo fracaso en las negociaciones con el Consejo del Salario, que no logró arribar a un consenso en torno a la cifra definitiva.

El aumento fijado representa una suba de $5.200 respecto a mayo, cuando el salario mínimo era de $308.200. De esta forma, se busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al crecimiento de los precios, aunque algunos sectores sindicales y empresarios ya anticipan que el nuevo monto aún resulta insuficiente para paliar la inflación.

Además, en el mismo decreto se dispuso que el monto por hora para los trabajadores jornalizados -es decir, aquellos que no tienen un contrato mensual- será de $1.567. Este ajuste también tiene como objetivo mejorar las condiciones de los empleados que realizan labores de manera diaria o eventual, aunque sigue siendo un tema de debate entre las partes involucradas.

El salario mínimo como referencia clave en la economía nacional

El salario mínimo, vital y móvil cumple una función central en varios sectores de la economía argentina. No solo sirve como base para las negociaciones paritarias en distintos gremios, sino que también incide directamente en diversas prestaciones sociales que paga la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones no contributivas. Además, el salario mínimo se aplica a aquellos trabajadores que no están comprendidos en convenios colectivos de trabajo, representando un piso salarial que garantiza que no se pague menos que esa cifra.

Los sindicatos señalaron que, aunque el incremento es una señal de avance, la cifra no es suficiente para enfrentar la disparada de los precios, especialmente en rubros como alimentos, transporte y salud.

El Gobierno también adelantó los aumentos progresivos que se aplicarán durante los próximos dos meses. Según el esquema establecido, el salario mínimo ascenderá a $317.800 en julio, y luego alcanzará los $322.000 en agosto.