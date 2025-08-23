“Sabés que tu hermana chorea”: la transcripción de los audios de Diego Spagnuolo el abogado de Javier Milei

La transcripción de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, revela en detalle un presunto esquema de corrupción con coimas de laboratorios que salpica directamente al círculo íntimo del poder, incluyendo a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Según supo Noticias Argentinas, las grabaciones describen un supuesto sistema de recaudación ilegal con retornos de laboratorios y apuntan directamente al entorno presidencial. La difusión de estos audios provocó la destitución de Spagnuolo y una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. A continuación, los pasajes más comprometedores:

Spagnuolo a Milei: “Sabés que tu hermana está choreando”

En uno de los fragmentos, el exfuncionario relata una supuesta conversación que mantuvo con el propio presidente Javier Milei, en la que le advierte sobre las irregularidades. “Yo hablé con el presidente: ‘Javi, está pasando esto…’. No corrigieron nada. Siguieron… cosas así. ‘Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo’“, se escucha en la grabación.

El presunto reparto de coimas: “A Karina le debe llegar el 3%”

Spagnuolo también especula sobre cómo se repartiría el dinero de los supuestos retornos, señalando directamente a la hermana del Presidente. “El tema seguramente es que a Karina le debe llegar el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirán ‘es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria… vos Karina te llevaste el tres’. Seguramente le deben hacer una cosa así. Le están pegando una cogida olímpica”.

El sistema de recaudación: “Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho”

El exdirector de la ANDIS describe el presunto mecanismo de recaudación a través de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de la agencia. “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho’. Son más chorros que los Kirchner. (…) ‘lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia’. Por teléfono, así… tac”.

La amenaza a Karina Milei: “Tengo todos los WhatsApp, olvidate”

Finalmente, en lo que parece una advertencia, Spagnuolo asegura tener pruebas que comprometen a la secretaria General de la Presidencia. “O sea, llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan… yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina“.

Transcripción completa

Y Lule, lo que está haciendo… está choreando de una manera… A mí me están desfalcando a la gente. A mí me me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue. Pero, o sea, cuando se fue, se fue con denuncias… y se llevó los discos rígidos de las computadoras. No, no, un delincuente.

Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente; a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije: “Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto… y abajo tengo gente que va a pedir guita”.

Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir “che flaco, ¿está todo bien… venís a pedirme guita con estos delincuentes?”

Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no lo jodí más. Yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito. Que es lo que a mí me importa también.

Estos pibes pusieron a este tipo acá. Entonces este tipo tiene que recaudar de medicamentos y los sube y sube la guita que recauda. Bueno, está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte, y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo.

Entonces, estos tipos dicen: “bueno che, esta la subimos, pero… ¿y todo esto que está acá dando vuelta?”. Aprovechan y quieren armarse el quiosquito.

Esto lo hacen de ratas. O sea, es un kiosquito, no sé, de 20 o 30.000 dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo.

¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice: “Diego, vos sos bueno, sos esto, sos lo otro, la verdad qué sé yo… voracidad genética”, dice, “porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires y en Lule, provincia de Tucumán”. O sea, lo nombró con nombre y apellido. Concretamente.

Al asumir en la Andis, Alejandro Fantino le hizo un sugestivo planteo a Diego Spagnuolo : “Lules”. (Gentileza)

La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: “Escuchame, ahora tenés que poner. Ya no es más el cinco, ahora tenés que poner el ocho”. Son más chorros que los Kirchner.

Lo que pagan, lo que cobran de medicamentos. “Ahora tenés que poner el ocho y lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia”. Por teléfono, así… tac. Con prestadores. Así se están manejando.

¿Y qué hacen estos tipos? Entran en el negocio de medicamentos. Es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos.

El tema seguramente es que a Karina le debe llegar el tres o el cuatro. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina, porque seguramente le dirán “es el cinco, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va la operatoria, 1% para mí, vos Karina te llevaste el tres”. Seguramente le deben hacer una cosa así. Le están pegando una cogida olímpica.

A mí me dicen “yo voy a hablar con Lule”. Bueno, no hablaron un carajo con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene. Le voy a decir “Javi, no solamente no hablaste con Lule, sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando”.

¿Te imaginás? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes.

Tras la remoción de Diego Spagnuolo de la Andis, el Gobierno se envuelto en un nuevo escándalo. (Gentileza)

Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo fricé. Me quiso meter de recursos humanos, lo pisé. No le dejé meterme nada. Solamente me metió el más importante de todos, por Karina, para chorear. Yo soy el director ejecutivo; después tenés tres direcciones nacionales.

Yo hablé con el presidente: “Javi, está pasando esto…”. No corrigieron nada. Siguieron… cosas así. “Vos sabés que están chocheando. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo. Pero no me tiren a mí este fardo”.

O sea, llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan… yo esto se lo dije al presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina, olvidate. A la primera que se van a llevar puesta es a Karina.

El gobernador de Santa Cruz echó a todos los kirchneristas. ¿Qué hizo Lule? Se los puso en Pame y en Anses. Todos los que echó el gobernador se los puso y después va y habla con el diputado, que no sé quién es, de Vidal, y le propuso que venga a laburar acá, a armar La Libertad Avanza en Chubut y laburar, y bueno, ser el referente. ¿Qué hizo el tipo? Se dio vuelta y fue a hablar con el gobernador: “che, este me dijo esto”. Lo quiere matar, lo quiere matar.

Este vende… este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? Hoy la Suizo vende 55, 60. Y ustedes venden 10, 10 y 20… y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo. Y vendo la mayor cantidad. Y cobro siempre primero. Y todo.