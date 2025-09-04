RVV Stream ya está en YouTube, y aquí te dejamos la programación y los nombres de los integrantes de cada segmento

Desde el pasado martes, RVV Stream es parte de Radio TV Valle Viejo, en la plataforma YouTube. Luego de la Gala de Presentación del lunes por la noche, la nueva propuesta de nuestro Multimedios ya está disponible. A disfrutarla. Aquí de ofrecemos días, horarios e integrantes de cada espacio.

Lunes, miércoles y viernes

Tocá y pasá 20 a 21:30 integrantes: Gonzalo Robledo – Nico Sali – Facu Reinoso – Lu Pacheco – Ignacio Aguero

Ajo y agua: Gabriel Villagra – Facu Pacheco – Paula Filippin – Pablo Pérez Maidana – Matías Nieva – Columnista Malena Ponce



Martes y jueves

20 a 21:30

Va’ y Volvé: integrantes Lourdes Costanzo – Héctor Nieva – Axel Barrionuevo

21:30 a 23:00

Sin tanta vuelta: Mili Reinoso – Aldo Sosa – Aldana Herrera – Leonel Preli. Ari Ferrer (sábado también)

Sabado : 20:00 a 21:30

Bajame el Tonito

Maca Fernández

Juan Coronel

Santiago Segura

Ernestina Robin

Vicky Cruz

Y en segmento están los Kid y Teens

Técnica y operación de video:

Jorge Saavedra – Claudio Saavedra y Alexis Herrera

Producción: Valentina Moreira

Dirección de puesta: Pablo