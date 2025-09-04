Radio TV Valle Viejo
RVV Stream ya está en YouTube, y aquí te dejamos la programación y los nombres de los integrantes de cada segmento

Desde el pasado martes, RVV Stream es parte de Radio TV Valle Viejo, en la plataforma YouTube. Luego de la Gala de Presentación del lunes por la noche, la nueva propuesta de nuestro Multimedios ya está disponible. A disfrutarla. Aquí de ofrecemos días, horarios e integrantes de cada espacio.

Lunes, miércoles y viernes

Tocá y pasá 20 a 21:30 integrantes: Gonzalo Robledo – Nico Sali – Facu Reinoso – Lu Pacheco – Ignacio Aguero
Ajo y agua: Gabriel Villagra – Facu Pacheco – Paula Filippin – Pablo Pérez Maidana – Matías Nieva – Columnista Malena Ponce


Martes y jueves

20 a 21:30
Va’ y Volvé: integrantes Lourdes Costanzo – Héctor Nieva – Axel Barrionuevo
21:30 a 23:00
Sin tanta vuelta: Mili Reinoso – Aldo Sosa – Aldana Herrera – Leonel Preli. Ari Ferrer (sábado también)
Sabado : 20:00 a 21:30
Bajame el Tonito
Maca Fernández
Juan Coronel
Santiago Segura
Ernestina Robin
Vicky Cruz
Y en segmento están los Kid y Teens

Técnica y operación de video:
Jorge Saavedra – Claudio Saavedra y Alexis Herrera
Producción: Valentina Moreira
Dirección de puesta: Pablo

