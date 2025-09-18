Russo marcó disciplina en Boca: retó a Palacios y dispuso posibles cambios en el equipo

La levantada de Boca, con una visible mejora futbolística y resultados positivos tras meses de irregularidad, llegó acompañada de un asterisco negativo: los reiterados gestos de descontento de los jugadores ante las decisiones técnicas, con Claudio Úbeda como principal destinatario.

Esa situación parece haber llegado a su fin. Después del último episodio protagonizado por Carlos Palacios en el Gigante de Arroyito, que volvió a dejar mal parado al cuerpo técnico, Miguel Ángel Russo decidió intervenir. Recuperado de una infección urinaria, el entrenador de 69 años habló cara a cara con el chileno en la vuelta a los entrenamientos del martes y le dejó un mensaje contundente: “No puede volver a repetirse”.

La charla fue breve y directa. Russo se cansó de las reacciones públicas de los futbolistas –en el pasado también lo hicieron Miguel Merentiel y Edinson Cavani– y, en tono correctivo pero cordial, le marcó a Palacios los límites. El DT busca evitar que estas cuestiones extrafutbolísticas opaquen el buen presente del equipo y por eso estableció pautas claras, tanto en privado con el jugador como, en su momento, con todo el plantel.

¿Esta situación afecta la consideración de Palacios? La respuesta es no. Como ocurrió en episodios anteriores, no habrá sanción. Sin embargo, existe la posibilidad de que el ex Colo Colo quede afuera del once inicial el domingo ante Central Córdoba. El motivo, según aclaran en Boca Predio, es puramente futbolístico.

Russo no quedó conforme con el rendimiento del chileno en los últimos partidos –fue reemplazado siempre en el segundo tiempo– y tanto Williams Alarcón como Alan Velasco se perfilan como alternativas, en ese orden de prioridad, para ocupar su lugar. La decisión final dependerá de lo que se observe en los próximos entrenamientos, pero el mensaje disciplinario ya quedó marcado.