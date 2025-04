Rugby: comienza el Torneo Sudamericano SAR M18 en La Rioja

Informe: Daniel “Toto” Dávila

Cuenta regresiva y con el arribo de todas las delegaciones, ya está todo listo para el inicio del Torneo Sudamericano de Rugby SAR M18 en La Rioja, que se disputará en las instalaciones del estadio Carlos Augusto Mercado Luna.

El certamen internacional, que contará con la participación de dos seleccionados de la Unión Argentina de Rugby, más los combinados nacionales de Chile y Uruguay, se juega a partir de este miércoles, cuando se disputen la primera y segunda fecha.

La actividad en el estadio Mercado Luna dará inicio a las 15.00, con el acto inaugural, para posteriormente dar paso a los partidos, que se jugarán en formato reducido de 40 minutos (con dos etapas de 20 cada una).

Para la jornada, la programación será la siguiente: Argentina 1 vs. Chile (16.00), Argentina 2 vs. Uruguay (17.00), Argentina 1 vs. Argentina 2 (19.00) y Uruguay vs. Chile (20.00). Además, a las 18.00, entre los partidos de la primera y segunda fecha, se jugará un amistoso entre los seleccionados provinciales M18 de La Rioja y Catamarca.

El viernes se disputará la tercera y última fecha, donde se enfrentarán Argentina 2 vs. Chile (13.30) y Argentina 1 vs. Uruguay (14.30).

Luego se realizará la sumatoria de puntos que determinará las posiciones del primero al cuarto puesto, para establecer los finalistas y los seleccionados que jugarán por el tercer puesto. A las 16.30 será el duelo por el tercer y cuarto puesto, y desde las 17.30 se disputará la final.

Las entradas para asistir a cada jornada de este evento serán gratuitas, y únicamente se pedirá la donación de un alimento no perecedero, agua o lavandina, que serán donados a las distintas localidades de La Rioja y de otras provincias del país, que fueron afectadas por diferentes temporales.

Todo listo

Durante la jornada del lunes arribaron las distintas delegaciones a la ciudad de La Rioja, donde realizaron las primeras prácticas. Los dos combinados de la UAR entrenaron el lunes por la noche en el predio de Los Chelcos, en tanto que Uruguay y Chile tuvieron su primera práctica en suelo riojano, durante la mañana de este martes, en el predio de Chelcos y en la cancha del Parque de la Ciudad, respectivamente.

Por la tarde, las tres delegaciones estuvieron en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna, donde realizaron un reconocimiento del campo de juego y trabajos livianos, para de esta forma quedar listos para los compromisos del miércoles.