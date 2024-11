Rosario: Serrat charló con Sacheri sobre el Negro Fontanarrosa

Es en el marco del Festival en homenaje al humorista y escritor, a los 80 años de su natalicio. Se dio una charla libre en el teatro El Círculo con capacidad para más de 1.300 personas, junto con una transmisión en vivo, que se pudo seguir en la explanada de la plaza Montenegro.

El Festival Fontanarrosa, que comenzó el viernes y continuará hasta el martes, tuvo su momento cumbre este sábado por la noche en el teatro El Círculo. El reconocido cantautor catalán Joan Manuel Serrat conversó con el escritor Eduardo Sacheri en torno a la amistad que lo unía con Roberto “Negro” Fontanarrosa, con motivo de celebrar los 80 años de su nacimiento.

“Todos los rosarinos que me encontré en Barcelona me decían: «Soy de Rosario, muy amigo del Negro». Si yo hubiese contado las veces que me dijeron eso, esta ciudad tendría la cantidad de habitantes de Nueva York”, dijo el Nano.

La conversación entre Serrat y Sacheri se dio en escala global, ya que se retransmitió en siete canales internacionales y decenas de canales nacionales.

El evento se inició con aquel mítico discurso del Negro Fontanarrosa en El Círculo en donde ponderó el buen uso de las malas palabras. Tras ello, Serrat contó como fue el comienzo de esa entrañable relación con el Negro.

“Nos conocimos en el Mundial 82, en Barcelona. Estaban Maradona y Kempes. Con Menotti hicimos buenas migas enseguida y me invitó a ver el partido inaugural desde el banco de suplentes. Hoy sería imposible”, expresó.

Y agregó: “Ese día, perdió Argentina. Y temí por el concepto que tendrían de mí por aquí”. Evidentemente, nada cambiaría el amor mutuo. “Pero salimos del campo tranquilamente y nos fuimos a un boliche. Estaba lleno de argentinos. Ahí, en la barra, estaba este tipo barbudo, peludo y negro. Nos presentamos y nunca más dejamos de charlar”

Serrat y Sacheri charlaron sobre el Negro Fontanarrosa en El Círculo

El teatro donde se realizó el encuentro es un lugar muy significativo, ya que es el mismo donde Roberto Fontanarrosa valoró el uso de las malas palabras en el Congreso de la Lengua en 2004, y fue el lugar elegido por el propio Serrat, quien en seguida confirmó su participación y no quiso cobrar cachet, según fuentes de la cartera de Cultura confiaron a Rosario3.

La temática de la charla estuvo numerada como un equipo de futbol; es decir, con once camisetas y once temas, como disparadores.

“Yo volví a Argentina hasta el 1983, cuando regresó la democracia. El primer lugar fuera de Buenos Aires que visitamos fue este, Rosario. Y a la primera persona que vi fue al Negro. Vivía en Alberdi. Comimos un rico asado, que nunca hizo el Negro. Tenía un vecino para estos quehaceres”, confió.

Luego Sacheri leyó el cuento del Negro titulado Los Nombres. Más tarde, se abordaron temáticas relacionadas con la creación del artista, con la mirada del poeta, del escritor, del músico. Pero el fútbol siempre estuvo presente.

“Yo dejé de jugar al futbol un día que grabaron un partido en el que jugué: estaban Menotti y Di Stéfano. Mi mujer tuvo la gran ocurrencia de grabarlo y a mí se me ocurrió verlo. Desde aquel día no sé donde tengo los botines”, aseguró el Nano.

También, hubo tiempo de hablar del cariño de los argentinos para con él y de él para con los argentinos: “Cuando todo el mundo pedía sacarse el pasaporte español, yo quería el argentino”, dijo.

Y agregó: “En aquel tiempo, cuando yo vine aquí, Argentina era la luz y España era gris. Yo venía de un gobierno totalitario y aquí había sueños”.

Finalmente, no hubo más remedio que hablar del presente: “Esos sueños luego quedaron desnudos, con la muerte y el exilio. Estuve 7 años de mi vida sin poder acercarme aquí. Pero en cuanto pude, volví. Esos años parecían ya muy lejanos, pero ahora no nos parecen tanto”.

Y agregó: “Este presente no es para nada envidiable. Hoy la prensa es considerada el enemigo del pueblo. La prensa no tiene la misión de elogiar a nadie, la sociedad se desarrolla con los valores de la libertad, la justicia y la democracia”. Y sentenció: “La sanidad y la educación debe ser publica”.

Joan Manuel Serrat arribó el pasado viernes a la ciudad para participar del homenaje al escritor y dibujante rosarino, a quien definió, parafraseando a Machado: “Un hombre, en el mejor sentido de la palabra, bueno”. Luego mantuvo una conversación con un grupo de periodistas.

Más actividades

En el Centro Cultural Fontanarrosa se llevaba a cabo “La mesa infinita”, un programa en vivo que combinaba música, humor y reflexiones sobre la vida y la obra del Negro, con la participación de artistas destacados y personalidades de la cultura como Alejandro Apo, Horacio Pagani, Mex Urtizberea, Tute, Daniel Divinsky, entre otros.

También se daba en el tercer piso la experiencia teatral inmersiva con música en vivo “El negro a la cabeza” con actores rosarinos en vivo.

Y en el teatro La Comedia (Mitre y cortada Ricardone), se podía ver la obra teatral “Por arte de sueños”, basado en un cuento del “Negro”, de Miranda Postiglione.