Rosario Central recibe a Newell’s este sábado en el clásico rosarino

Rosario Central está teniendo un gran 2025, ya que se afirmó como uno de los equipos más regulares del fútbol argentino e incluso lidera con 42 puntos en la tabla anual junto a River, lo que le permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, y pese a ser una verdadera complicación para cualquier oponente, al “Canalla” le está costando mucho sumar de a tres en este Torneo Clausura, donde solo le pudo ganar como visitante a Lanús, mientras que empató el resto de sus partidos (contra Godoy Cruz, San Martín de San Juan, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

Es por esto que los dirigidos por Ariel Holan marchan quintos en la Zona B con siete unidades y por debajo de River, Lanús, San Lorenzo y Vélez.

El presente de Newell’s, por su parte, es totalmente distinto, ya que en el primer semestre no pudo conseguir la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura al terminar noveno en la Zona A.

Ya en este Torneo Clausura, la “Lepra”, que es dirigida por Cristian Fabbiani, solo cosechó seis unidades, lo que lo ubica undécimo en la Zona A.

En la última fecha igualaron con un equipo de jugadores que suelen ser suplentes frente a Defensa y Justicia, por lo que los titulares llegarán bien descansados a este trascendental partido.