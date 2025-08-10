Rosario Central igualó 0-0 con Atlético Tucumán y Belgrano le ganó 2 a 1 a Banfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura

Radio TV Valle Viejo
En una jornada de clásicos, donde la mayoría de la atención se centró en los cruces de Boca Racing en La Bombonera River con Independiente en Avellaneda, en territorio cuyano se vivió una final en la lucha por evitar el descenso: Sarmiento le ganó 1-0 a San Martín. Además, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el Rosario Central de Ángel Di María igualó 0-0 en su visita a Atlético Tucumán. Al mismo tiempo del duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central en el norte argentino, Belgrano le ganó 2-1 a Banfield, en Córdoba.