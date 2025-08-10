Rosario Central igualó 0-0 con Atlético Tucumán y Belgrano le ganó 2 a 1 a Banfield por la cuarta fecha del Torneo Clausura

En una jornada de clásicos, donde la mayoría de la atención se centró en los cruces de Boca y Racing en La Bombonera y River con Independiente en Avellaneda, en territorio cuyano se vivió una final en la lucha por evitar el descenso: Sarmiento le ganó 1-0 a San Martín. Además, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el Rosario Central de Ángel Di María igualó 0-0 en su visita a Atlético Tucumán. Al mismo tiempo del duelo entre Atlético Tucumán y Rosario Central en el norte argentino, Belgrano le ganó 2-1 a Banfield, en Córdoba.