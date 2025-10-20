Radio TV Valle Viejo
Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial en Bolivia: giro a la derecha

El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55 por ciento de los votos, tras el 97,6 por ciento del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de la izquierda y el inicio de una nueva etapa política en el país sudamericano. 

Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand Lara, logró imponerse por nueve puntos al exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,44 por ciento, en una jornada histórica de la democracia boliviana. 

La votación, calificada por el TSE como “tranquila y normal”, se desarrolló sin incidentes mayores y registró una participación importante de la población. 

El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para el período 2025-2030. 

Deberá enfrentar una economía debilitada, marcada por la escasez de combustibles, el déficit fiscal y una prolongada falta de divisas por la merma de las reservas internacionales netas (RIN).

Bolivia atraviesa un momento de transición política tras un ciclo de 20 años bajo la influencia del Movimiento al Socialismo (MAS).

    Reporte policial de este domingo en Catamarca

A raíz de denuncias penales radicadas en los Precintos Judiciales N° 5 y N° 8, en la que personas mayores de edad manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron registros domiciliarios en inmuebles ubicados en la calle 8 de Diciembre al 100…

