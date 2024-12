Robo millonario en una sede de Camioneros

Delincuentes asaltaron la sede de Camioneros en el partido bonaerense de General Rodríguez, donde robaron dos cajas fuertes, equipos electrónicos y cámaras del equipo que maneja las redes del sindicato. Según señaló el secretario general de esa seccional, Pablo Osuna, el hecho ocurrió el viernes después de las 22 cuando los tres hombres caminaron por el lugar y cortaron la luz. El domingo ingresaron por el acceso principal y asaltaron la sede del gremio. “Fue una suma importante, sí, pero no los montos que están dando, porque si no la gente va a pensar que manejamos mucho dinero. Teníamos dinero de la obra social, que teníamos que empezar a darles los reintegros a nuestros afiliados de los remedios que se van pagando. Fue un robo de entre 8 y 9 millones de pesos, no más de eso”, comentó Osuna.

La Justicia sostuvo que los ladrones sustrajeron $20 millones, mientras que desde el gremio afirman que el botín ronda entre los ocho y nueve millones que corresponderían a equipos electrónicos y cámaras sustraídas al equipo que maneja el YouTube del sindicato.

Según señaló en declaraciones televisivas el secretario general de esa seccional, Pablo Osuna, el hecho ocurrió el viernes después de las 22 cuando los tres malhechores caminaron por el lugar y “cortaron la luz”.

El domingo ingresaron por el acceso principal y asaltaron la sede del gremio. “Fue una suma importante, sí, pero no los montos que están dando, porque si no la gente va a pensar que manejamos mucho dinero. Teníamos dinero de la obra social, que teníamos que empezar a darles los reintegros a nuestros afiliados de los remedios que se van pagando. Fue un robo de entre 8 y 9 millones de pesos, no más de eso“, comentó Osuna.

En este sentido, agregó: “La verdad que estamos muy intrigados con el robo. El viernes pasado se ven las imágenes que pasan tres chicos jóvenes, cortan la luz y las alarmas no funcionaron. Eso fue el viernes tipo 10 de la noche y el robo se realizó anoche, entre las 21 y las 22.30. Estuvieron una hora y pico por lo que pudimos ver con las cámaras de los vecinos“.

De acuerdo al sitio Primer Plano Online, el atraco fue cometido en la calle Hipólito Yrigoyen al 900, entre Saavedra y avenida Italia, en pleno centro de General Rodríguez.

Los ladrones, además de sustraer la caja de seguridad con la plata, hurtaron otra caja con 15 mil dólares que, según Osuna, pertenecía a una empleada que prefería dejarlos allí.

Interviene la fiscal Alejandra Rodríguez, de la Unidad Fiscal de Instrucción número nueve de General Rodríguez, quien ordenó diligencias por el delito de robo simple y un trabajo conjunto con la Policía bonaerense para analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.