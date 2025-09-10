Roblox en la mira: juego infantil termina en amenazas mafiosas en Santiago del Estero

Una angustiada comerciante se presentó en la Comisaría 63 del barrio Villa del Carmen y denunció que su hijo, de 11 años, fue amenazado de muerte por un usuario al que conoció a través del videojuego Roblox.

Paola (48) manifestó a los uniformados que desde el domingo hasta el lunes por la tarde el menor recibió mensajes en los que hasta le enviaron la fotografía de un arma de fuego.

Según consta en la denuncia de la comerciante, el domingo, el menor se encontraba jugando en la computadora al Roblox —una plataforma en la que cualquier persona puede crear y compartir sus propios juegos y experiencias con otros jugadores— y comenzó a recibir un chat, a través de la aplicación “Discord” con un usuario de nombre Julián Brox.

La mujer dijo que cerca de las 14.40 el usuario Julián Brox le consultó a su hijo si tenía whatsapp y ante la afirmación del menor le solicitó que le pasara el número para agendarlo. Su hijo accedió.

Siempre en función de los dichos de la comerciante, Julián Brox le escribió que quería invitarlo a una llamada porque estaban “preparando algo”. Luego, a las 2.46 el menor recibió un mensaje, éste último con característica de Buenos Aires, y allí se generó una conversación en la que el acusado quería iniciar una llamada grupal, pero su hijo no respondió.

A las 6.51 le llegó un mensaje al menor que decía: “Esta te gusta perro”, acompañada de una imagen de una pistola calibre 45 con su cargador al lado, mientras que otra oración que decía: “Que decís, yo te voy a buscar y te voy a cagar a palos, no k-gandote a tiros”.

La comerciante manifestó que en ese momento su hijo no respondió. Ya el día lunes ella intervino y le envió un audio —a través del número del menor— reclamándole a Julián Brox su accionar en contra de la víctima.

Inmediatamente, el acusado le respondió: “Tengo que hablar con usted; B. (por su hijo) anda diciendo cosas de la hermana de mi mejor amigo y a mí no me gusta. No usaré la arma porque no pinta, él es mi amigo, pero que no hable así de la hermana de mi mejor amigo. ¿Recibirá disculpas? yo por mi amigo hago todo, pero que sepas que yo si pienso las cosas dos veces porque la arma no la uso contra B. porque él también es mi amigo”.

Luego continuó: “Yo la hablé a usted con respeto. A él no le haré nada, pero que B. tampoco diga cosas malas de mi brother. Yo digo que lo mío no fue amenazas fue una advertencia, casi lo mismo, pero diferente cosa”.

Más tarde la comerciante le pidió que no vuelvan a hablar a su hijo, bloqueando así a Julián Brox de la aplicación. Pero el hecho no terminó ahí ya que cerca de las 11:40 su hijo recibió mensajes de otro número, también con características de Buenos Aires.

Esta vez el emisor era un usuario llamado “Tiziano” que escribió: “Eu wachin sino quieres que te busque más, manda un audio pidiendo perdón por bardear a mi hermana porque te vamos a ir a buscar y te vamos a ir a buscar mi bandeja”, haciendo alusión un su grupo de amigos.

La mujer nuevamente intervino y bloqueó este nuevo usuario expresando ante los uniformados que teme por la integridad física de su hijo. La Fiscalía ordenó medidas.

