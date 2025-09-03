Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Primera se constituyeron en la calle Tucumán, entre avenida Güemes y calle Zurita, donde dialogaron con una mujer de 33 años de edad, quien comentó que dos sujetos habrían intentado sustraerle dinero en efectivo, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga.

Con las características brindadas, los uniformados, en las cercanías, aprehendieron a los presuntos autores de apellidos Varela (21) y Leiva (39), quienes fueron alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, en tanto que se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.