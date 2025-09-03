Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Primera se constituyeron en la calle Tucumán, entre avenida Güemes y calle Zurita, donde dialogaron con una mujer de 33 años de edad, quien comentó que dos sujetos habrían intentado sustraerle dinero en efectivo, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga.

Con las características brindadas, los uniformados, en las cercanías, aprehendieron a los presuntos autores de apellidos Varela (21) Leiva (39), quienes fueron alojados en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, en tanto que se invitó a la damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.

  • Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

    Robaron y golpearon violentamente a una mujer en Catamarca: dos detenidos

    Por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Seccional Primera se constituyeron en la calle Tucumán, entre avenida Güemes y calle Zurita, donde dialogaron con una mujer de 33 años de edad, quien comentó que dos sujetos habrían intentado sustraerle dinero en efectivo, para luego agredirla físicamente y darse a la fuga. Con las características brindadas, los uniformados, en…

  • Con inversión extra de las empresas mineras, se avanzará con infraestructura en la Puna catamarqueña

    Con inversión extra de las empresas mineras, se avanzará con infraestructura en la Puna catamarqueña

    En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil mantuvo reuniones con directivos de las empresas mineras que operan en la Puna catamarqueña: Park Hyeon, presidente de POSCO Argentina; Juan Pablo Vargas de la Vega, CEO de Galan Lithium; y David Dickson y Bárbara Cozzi, CEO y Country Manager de Lake Resources. En los encuentros con…

  • Comenzó en Catamarca el 48° Congreso Argentino de Producción Animal

    Comenzó en Catamarca el 48° Congreso Argentino de Producción Animal

    En las instalaciones de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) se inauguró este martes el 48° Congreso Argentino de Producción Animal, organizado en conjunto por la Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCA, el INTA y el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos. La apertura estuvo a…

  • Diputados en Catamarca: avanzó con leyes de protección para mujeres rurales, salud y desarrollo local

    Diputados en Catamarca: avanzó con leyes de protección para mujeres rurales, salud y desarrollo local

    Durante la décimo segunda sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó distintas iniciativas, entre ellas unos proyectos de ley a través de los cuales se busca dar respuestas a problemáticas vinculadas con la inclusión social de mujeres rurales, el acceso a la salud en el interior provincial, la promoción de energías renovables y la consolidación…

  • El Gobierno de Catamarca asegura que los recursos del Poncho se reinvierten en cultura, turismo y desarrollo

    El Gobierno de Catamarca asegura que los recursos del Poncho se reinvierten en cultura, turismo y desarrollo

    A poco más de un mes de la finalización de la 54º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca informó que completó el pago a todos los proveedores contratados para la organización, y anunció que los fondos recuperados a partir de la recaudación en…

  • Catamarca: violento asalto a un docente en barrio Alem

    Catamarca: violento asalto a un docente en barrio Alem

    Un grave hecho de inseguridad ocurrió en la mañana del lunes en el barrio Alem, zona baja de la Capital catamarqueña, cuando un docente fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta. La víctima, identificada como Nicolás Sebastián Ariza, de 45 años, empleado municipal y vecino de Valle Chico, relató que alrededor de…