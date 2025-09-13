River visita hoy sábado a Estudiantes este sábado por el Torneo Clausura 

Con la mirada puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 19 en el estadio UNO, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El cruce llega en un contexto particular: ambos equipos tienen compromisos decisivos la próxima semana. River recibirá a Palmeiras en el partido de ida de cuartos, mientras que Estudiantes viajará a Río de Janeiro para visitar a Flamengo. Pese a ello, los entrenadores Marcelo Gallardo y Eduardo Domínguez planean alinear formaciones competitivas para no perder terreno en el certamen local.

Cómo llega River

El equipo de Marcelo Gallardo no logra convencer desde lo futbolístico, aunque acumula apenas dos derrotas en lo que va del año —una de ellas justamente frente al Pincha— y continúa en carrera en las tres competencias que disputa.

Consciente de la exigencia, Gallardo analiza variantes para dos puestos clave: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos en el lateral derecho y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo en el mediocampo, este último habilitado en el Clausura pero suspendido en la Copa. El resto dependerá de la condición física de los seleccionados que regresaron tras la doble fecha de Eliminatorias.

Cómo llega Estudiantes

Por su parte, Eduardo Domínguez no se guarda nada pese al compromiso en Brasil. Estudiantes ocupa el sexto puesto del Grupo A del Clausura y, de momento, se asegura un lugar en octavos de final.

El DT podrá contar con Santiago Ascacíbar, que se recuperó de una molestia durante la semana. Además, el duelo tendrá un condimento especial: el zaguero Leandro González Pírez enfrentará a River y a Gallardo, quien lo dejó salir tras el Mundial de Clubes. En el plantel albirrojo también figuran otros dos exmillonarios: Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, quienes irían al banco de suplentes.