Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

River visita hoy sábado a Estudiantes este sábado por el Torneo Clausura 

Con la mirada puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 19 en el estadio UNO, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports.

El cruce llega en un contexto particular: ambos equipos tienen compromisos decisivos la próxima semana. River recibirá a Palmeiras en el partido de ida de cuartos, mientras que Estudiantes viajará a Río de Janeiro para visitar a Flamengo. Pese a ello, los entrenadores Marcelo Gallardo y Eduardo Domínguez planean alinear formaciones competitivas para no perder terreno en el certamen local.

Cómo llega River

El equipo de Marcelo Gallardo no logra convencer desde lo futbolístico, aunque acumula apenas dos derrotas en lo que va del año —una de ellas justamente frente al Pincha— y continúa en carrera en las tres competencias que disputa.

Consciente de la exigencia, Gallardo analiza variantes para dos puestos clave: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos en el lateral derecho y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo en el mediocampo, este último habilitado en el Clausura pero suspendido en la Copa. El resto dependerá de la condición física de los seleccionados que regresaron tras la doble fecha de Eliminatorias.

Cómo llega Estudiantes

Por su parte, Eduardo Domínguez no se guarda nada pese al compromiso en Brasil. Estudiantes ocupa el sexto puesto del Grupo A del Clausura y, de momento, se asegura un lugar en octavos de final.

El DT podrá contar con Santiago Ascacíbar, que se recuperó de una molestia durante la semana. Además, el duelo tendrá un condimento especial: el zaguero Leandro González Pírez enfrentará a River y a Gallardo, quien lo dejó salir tras el Mundial de Clubes. En el plantel albirrojo también figuran otros dos exmillonarios: Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, quienes irían al banco de suplentes.

  • Mundial de Vóley: hoy sábado la Selección Argentina debuta frente a Finlandia

    Mundial de Vóley: hoy sábado la Selección Argentina debuta frente a Finlandia

    La Selección Argentina de vóley debutará este sábado en el Mundial de Filipinas frente a Finlandia por el Grupo C. El encuentro comenzará a las 23.30 en el Coliseo Smart Araneta de Quezón y será transmitido por DSports y VBTV. El equipo de Marcelo Méndez apunta a meterse en octavos. La Selección Argentina de vóley…

  • River visita hoy sábado a Estudiantes este sábado por el Torneo Clausura 

    River visita hoy sábado a Estudiantes este sábado por el Torneo Clausura 

    Con la mirada puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 19 en el estadio UNO, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por TNT Sports. El cruce llega en…

  • Hoy sábado vuelve la Feria de Tienda C a la Casa de la Cultura

    Hoy sábado vuelve la Feria de Tienda C a la Casa de la Cultura

    Este sábado 13 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria de Tienda C en la Casa de la Cultura, con una propuesta que reúne lo mejor del arte, el diseño y la producción local. Desde las 17 hasta las 21 hs, el segundo y tercer patio de la casona ubicada en San Martín 533…

  • Catamarca: Fiscalía recibió a la familia de Micaela Ybarra, muerta en el incendio de la zona Norte capitalina

    Catamarca: Fiscalía recibió a la familia de Micaela Ybarra, muerta en el incendio de la zona Norte capitalina

    La fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, convocó a una reunión informativa a la familia de Micaela Nancy Ybarra, quien falleciera en un incendio intencional ocurrido el 7 de julio pasado, a fin de proveerles información actualizada sobre el estado de avance de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. Al encuentro…

  • El hijo graba a su madre teniendo sexo y luego reparten las ganancias: trabajan juntos en OnlyFans

    El hijo graba a su madre teniendo sexo y luego reparten las ganancias: trabajan juntos en OnlyFans

    Andressa Urach y Arthur son madre e hijo, pero también compañeros de trabajo. Él sostiene la cámara y ella tiene sexo. Luego, el producto final va a parar a OnlyFans y otras plataformas de contenido por suscripción para adultos y reparten las ganancias. Consultado sobre este particular vínculo laboral, el joven DJ y fotógrafo brasileño dijo sabe separar…

  • Newell’s rompió el maleficio y volvió a ganar en Coloso por el Torneo Clausura

    Newell’s rompió el maleficio y volvió a ganar en Coloso por el Torneo Clausura

    Desde la primera fecha Newell’s necesitaba una victoria como esta. Lejos estaba aquella alegría fundacional en tierra mendocina en el inicio del campeonato. Pero jugar ante Atlético Tucumán le sienta bien, porque hace un mes por Copa Argentina el Rojinegro jugó tal vez su mejor partido en esta gestión y ganó. Este viernes repitió la sentencia, pero en Coloso. Fue…