River visita a Independiente hoy sábado por el Torneo Clausura

Este sábado a las 18.30, Independiente recibirá a River en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Un duelo clave tanto para el equipo de Avellaneda, que busca cortar su mala racha, como para el Millonario, que pretende mantenerse en la cima de la Zona B. El árbitro encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa.

El equipo de Julio Vaccari no atraviesa su mejor momento. Después de ser eliminado de la Copa Argentina por Belgrano y encadenar dos derrotas en el Torneo Clausura ante Gimnasia y Talleres, Independiente se encuentra en una situación difícil.

Con solo un punto en el certamen y ubicándose en la última posición de la Zona B, la urgencia por mejorar es clara. El técnico está evaluando si dar prioridad al Clausura o reservar jugadores pensando en la visita del miércoles a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

River, en busca de mantener el liderazgo

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo llega al encuentro con el objetivo de mantenerse como líder de la Zona B. Con siete puntos, River puede continuar en la cima si consigue una victoria, aunque San Lorenzo, que ya tiene ocho unidades, acecha.

El Millonario viene de un importante triunfo 3-0 sobre San Martín de Tucumán por la Copa Argentina, lo que aumentó la confianza del plantel luego del empate ante San Lorenzo en la fecha anterior.

En River, el técnico Gallardo optará por un equipo con algunas modificaciones. Sebastián Driussi sigue poniéndose a punto y Maximiliano Salas está lesionado, por lo que Miguel Borja será la referencia de ataque, acompañado por Facundo Colidio en la delantera. En el mediocampo, Juan Fernando Quintero se perfila para jugar por la derecha, aunque el juvenil Santiago Lencina también tiene chances de ser titular.

