Radio TV Valle Viejo
River recibe hoy miércoles a Palmeiras en una “final anticipada” por la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 entra en su etapa decisiva y este miércoles a las 21.30, River Plate se medirá con Palmeiras en el Estadio Monumental por la ida de los cuartos de final. El ganador de esta serie se cruzará en semifinales con el vencedor entre San Pablo y Liga de Quito.

El equipo de Marcelo Gallardo llega en alza luego de vencer 2-1 a Estudiantes en La Plata. Allí, el DT sorprendió con un esquema 3-5-2 que aportó solidez defensiva y podría repetir frente al conjunto brasileño. De todas formas, aún debe resolver piezas clave: el reemplazante de Giuliano Galoppo en el mediocampo, con Kevin Castaño como principal candidato, y la dupla central, que se definirá entre Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz. Además, se espera el regreso de Gonzalo Montiel al lateral derecho.

River se clasificó entre los ocho mejores tras una dura serie ante Libertad de Paraguay, definida por penales luego del 1-1 en el global. En lo local, atraviesa un gran momento: es líder de la tabla anual, encabeza la Zona B del Clausura y solo acumula dos caídas en todo el año.

El historial reciente, sin embargo, lo enfrenta a un rival que le trae recuerdos amargos. River y Palmeiras ya se cruzaron en dos ocasiones en fases de eliminación directa: ambas en semifinales (1999 y 2021), con victorias para el conjunto paulista. En la edición de 2021, una derrota 3-0 en Núñez condicionó la serie pese al triunfo 2-0 en la revancha en Brasil.

Por su parte, el Palmeiras de Abel Ferreira llega con confianza tras arrasar a Universitario (4-0 en el global) en los octavos. En el Brasileirao, aplastó 4-1 a Internacional con una actuación estelar de Vitor Roque, autor de tres goles, y un tanto de Lucas Evangelista, para mantenerse como escolta de Flamengo.

En cuanto al once inicial, Ferreira mantiene algunas incógnitas: el lateral derecho se definirá entre el argentino Agustín Giay y Khellven, mientras que en el mediocampo asoma la chance de que Andreas Pereira, reciente refuerzo, se meta en lugar de Evangelista.

El Monumental será escenario de un nuevo capítulo de una rivalidad cargada de historia, con dos gigantes que buscan dar el primer golpe rumbo a la semifinal.

Las formaciones de River y Palmeiras

River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Monumental.

