River recibe hoy domingo a Sarmiento por el Torneo Clausura

River enfrentará este domingo a Sarmiento de Junín, desde las 19:15, en el estadio Monumental, por la 12° jornada del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo busca volver a la victoria tras acumular tres derrotas consecutivas y deberá afrontar el encuentro con un plantel plagado de bajas. El partido será televisado por TNT Sports y será arbitrado por Sebastián Zunino.

El Millonario no gana en el torneo local desde el 13 de septiembre, cuando derrotó 2-1 a Estudiantes en La Plata, antes de iniciar la serie de cuartos de final de Copa Libertadores frente a Palmeiras. Desde entonces, perdió 2-0 ante Atlético Tucumán, 2-1 contra Deportivo Riestra y 2-1 frente a Rosario Central.

Esta mala racha afectó su posición en la tabla anual y en la de la Zona B. Actualmente, River tiene 49 puntos en la tabla anual, uno menos que Boca y cuatro menos que Rosario Central. En el Grupo del Clausura, posee 18 unidades y, de ganar, podría escalar al tercer lugar si Lanús no suma de a tres frente a Independiente.

Bajas y ausencias en River

River llega con numerosas ausencias: Juan Carlos Portillo fue expulsado ante Rosario Central; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Matías Galarza Fonda están convocados con sus selecciones; mientras que Enzo Pérez, Sebastián Driussi, Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez continúan recuperándose de sus lesiones.

Sarmiento en situación crítica

Sarmiento llega tras perder 1-0 ante Gimnasia en Junín, en un duelo clave por la permanencia, con un gol de penal de Marcelo Torres. El equipo verde está 26° en la tabla anual con 27 puntos, 28° en la de promedios con 1,000 y noveno en la Zona B con 12 unidades. Por esta razón, una victoria en el Monumental sería vital para alejarse de los puestos de descenso y mejorar su posición en todas las tablas.

Formaciones probables

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Agustín de la Cuesta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Elián Giménez, Carlos Villalba, Manuel García, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Iván Morales. DT: Facundo Sava.

Los datos de Sarmiento vs. River, por el Torneo Clausura