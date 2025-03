River recibe a Atlético Tucumán este domingo por el Torneo Apertura

En el marco de la novena fecha de la Liga Profesional, el Millonario buscará recuperarse de la derrota y volver al triunfo cuando reciba este domingo al Decano. Enterate todos los detalles.

Después del cimbronazo contra Talleres en la Supercopa Internacional, un River golpeado buscará dar vuelta la historia y cambiar la imagen este domingo ante Atlético Tucumán, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura. Se prevé un clima caliente en el Monumental, que ya mostró inconformismo con el equipo en el último tiempo y ahora seguramente se hará sentir de nuevo.

«No hubo representatividad», dijo un ofuscado y frustrado Marcelo Gallardo luego de la caída en los penales en La Nueva Olla. El entrenador no logra trasladar su mensaje y en la cancha se ve un equipo timorato, por lo cual es muy probable que patee el tablero en pos de generar un golpe de efecto en el plantel.

El Muñeco ya avisó que no le temblará el pulso y tomará las decisiones que tenga que tomar para cambiarle la cara al Millonario, y el primer desafío para ello será este fin de semana ante el conjunto de Facundo Sava, que no atraviesa un buen momento. Aunque milita cuarto con 15 puntos, River deberá pisar fuerte en su casa para seguir en puestos de clasificación y no agudizar su flojo presente.

Con varios lesionados en Paraguay, como por ejemplo Lucas Martínez Quarta, Matías Rojas y Sebastián Driussi, más Enzo Pérez suspendido, es un hecho que se verán muchas variantes en River. Paulo Díaz, Matías Kranevitter y Miguel Borja se perfilan para ser titulares, pero además pica en punta que Marcos Acuña, relegado en los últimos partidos, vuelva a tener una oportunidad.

En la otra vereda estará Atlético Tucumán, que llega al Monumental en el décimo puesto de la Zona B con tan solo siete puntos. Tras el traspié con Newell´s (0-1) del último lunes, el Decano acumuló su tercer encuentro sin triunfos y necesita volver a sumar de a tres para no caer en la tabla de posiciones.