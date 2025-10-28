Radio TV Valle Viejo
River podría perder a siete jugadores en diciembre: quiénes son y qué puede pasar

River Plate no está pasando su mejor momento futbolístico ya que quedó eliminado de la Copa Libertadores, de la Copa Argentina y en la Liga Profesional quedó alejado de los primeros puestos, aunque todo indicaría que logrará clasificar a los playoff.

Marcelo Gallardo cuenta con las garantías dirigenciales, pero la paciencia de los hinchas estaría llegando a su fin. Para colmo, en diciembre su plantel se verá diezmado si no arreglan pronto el contrato de varios de sus jugadores.

River en un momento de renovación y planificación

El técnico Millonario tiene tres grandes desafíos de cara a lo que resta del año: conseguir campeonar en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, clasificar a la Copa Libertadores 2026 y ganar el Superclásico a Boca Juniors.

Además, más allá del irregular fútbol que está planteando, debe lidiar con el contrato de los jugadores para comenzar a armar el River del próximo año con el objetivo de volver a colocar a La Banda en lo más alto.

En medio de este proceso de renovación y planificación se realizarán las elecciones el 1 de noviembre de 10 a 20 donde Jorge Brito dejará su cargo tras cuatro años de gestión. Los hinchas Millonarios que pueden votar son los socios activos mayores de 16 años que cuentan con tres años de antigüedad al 31 de agosto próximo.

Podría perder a siete jugadores en diciembre

A cinco jugadores de River se les vence el contrato y el futuro es incierto ya que hay tres alternativas posibles: o se lo renuevan, se marchan libres o se retiran del fútbol profesional.

La lista está compuesta por jugadores emblema:

-Enzo Pérez – 39 años: en caso de no renovar podría regresar al Deportivo Maipú.

-Milton Casco – 37: no es la primera opción para Gallardo, pero siempre cumple. Podría regresar a Gimnasia.

-Ignacio Fernández (35): alternando titularidades y suplencias, el mediocampista podría regresar a Gimnasia.

-Gonzalo Martínez (32): solamente disputó 12 partidos en lo que va del año, su futuro es incierto.

-Miguel Borja (32), el delantero se hizo la ciudadanía argentina recientemente. No se sabe qué puede suceder.

Por otro lado, hay otros dos jugadores a los que se le vence la cesión: Federico Gattoni y Giuliano Galoppo.

El primero está en el plantel, pero no suma minutos porque no es del interés de Gallardo al punto que solo está en River porque cancelar la cesión del Sevilla es más cara que mantenerlo en el plantel.

Mientras que por Galoppo hay una obligación de compra si jugaba el 50% de los partidos y como el delantero cumplió con ese requisito firmará por tres años más.

  River podría perder a siete jugadores en diciembre: quiénes son y qué puede pasar

