River Plate venció 2-1 a Estudiantes y trepó a la cima de su grupo en el Torneo Clausura

El Millonario se impuso al Pincha con los tantos de Galoppo y Nacho Fernández, y jugó con 10 jugadores desde los 39 minutos del primer tiempo.

River Plate venía realizando un gran primer tiempo en La Plata, donde vence 2-0 a Estudiantes por los goles de Giuliano Galoppo y Nacho Fernández en la previa al choque de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Sin embargo, el equipo que conduce Marcelo Gallardo sumó un problema con la expulsión de Lucas Martínez Quarta a los 39 minutos de la etapa inicial.

Ya en tiempo de descuento y por vía aérea, Estudiantes logró el descuento a través de Núñez. El final fue casi escandaloso.



