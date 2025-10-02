River Plate venció 1-0 a Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

River Plate venció 1-0 a Racing en el Gigante de Arroyito y sacó pasaje a las semifinales de la Copa Argentina 2025, instancia en la que se medirá a Independiente Rivadavia de Mendoza. Maximiliano Salas hizo prevalecer la ley del ex para convertir el tanto de la victoria en Rosario, mientras que Maravilla Martínez se fue expulsado en el tiempo adicionado.

De esta manera, el Millonario está a dos partidos de alzar un título este año después de la dolorosa eliminación ante Palmeiras en cuartos de final de la Copa Libertadores. La Lepra mendocina será su próximo escollo y, si pasa de ronda, chocará en el partido decisivo con Argentinos Juniors o Belgrano de Córdoba.

Por otro lado, la Academia de Gustavo Costas quedó en una posición comprometida con vistas al futuro. El semifinalista de la presente Libertadores está obligado a llevarse ese título o quedarse con el Torneo Clausura para sacar boleto a la próxima edición del certamen en 2026, ya que está a ocho puntos de alcanzar puestos de clasificación a esa competencia por la Tabla Anual.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo volverán a jugar este domingo desde las 21:15 (hora argentina) contra Rosario Central como visitante, mientras que los de Avellaneda recibirán el lunes a partir de las 21 a Independiente Rivadavia.