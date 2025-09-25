River Plate quedó afuera de la Copa Libertadores cayendo ante Palmeiras 3 a 1 en Brasil

La asamblea legislativa del estado de Rio de Janeiro aprobó una ley que otorga bonificaciones a ciertos policías si matan a criminales, lo que desató la indignación de los defensores de los derechos humanos. Si matan a un delincuente, los policías recibirían hasta 150% de premio en sus salarios.Una medida similar, bautizada “bono del Lejano…
Un hecho de extrema violencia sacude a la ciudad de Orán, provincia de Salta. Jorge Martínez, un vecino con discapacidad motriz que se desplaza en silla de ruedas, denunció que fue atacado con agua hirviendo luego de señalar la venta de drogas en su barrio. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Los Andes, cerca de…
El presidente Javier Milei recibió el premio “Ciudadano Global 2025” durante la gala del Atlantic Council que se realiza en Manhattan. El jefe de Estado argentino obtuvo el galardón como parte de su agenda en los Estados Unidos, luego de dos jornadas trascendentales que le permitieron calmar a los mercados y bajar el riesgo país a partir del…
En la mañana de este miércoles 24 de septiembre se llevó a cabo una edición especial del ciclo Pasos con Historia, iniciativa de la Dirección de Patrimonio y Museos de la provincia. En esta ocasión, la actividad estuvo especialmente destinada a los alumnos de la Escuela Especial Nº 998 “Santa Lucía de Siracusa”, donde concurren…
La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió rechazar la demanda presentada por el sector de Dante Camaño contra la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA), en la que se cuestionaba la validez de las resoluciones que suspendieron las elecciones de la Seccional CABA del gremio, realizadas en diciembre…