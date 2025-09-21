River Plate perdió en su visita a Atlético Tucumán y cedió el liderazgo en el Torneo Clausura

El Decano se impuso sin discusiones con tantos de Ferreira (tras error de Jeremías Ledesma) y Leandro Díaz, de penal.

12′ PT: ¡Gol de Atlético Tucumán! El paraguayo Clever Ferreira anotó de cabeza, a la salida de un córner, tras una salida en falso del arquero de River Jeremías Ledesma.

22′ ST: ¡Penal para Atlético Tucumán! Boselli bajó a Laméndola dentro del área. Nada para discutir.

23′ ST: ¡Gol de Atlético Tucumán! Leandro Díaz estira la diferencia para el Decano con un remate potente al medio. Todo se le hace cuesta arriba a River.



