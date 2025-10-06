River Plate perdió 2 a 1 con Rosario Central por el Torneo Clausura

10 MINUTOS DEL PT: ¡GOL DE RIVER!

Exquisito pase de Juanfer Quintero para la definición de Miguel Borja al primer palo de Fatura Broun. Se impone el Millonario en la primera situación clara. El colombiano llegó a los 62 tantos con la Banda.

21 MINUTOS DEL PT: ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Tras un rebote en el área, Franco Ibarra sacó un potente remate dentro del área que dejó inmóvil a Franco Armani e igualó el partido. El defensor marcó su primer tanto en el fútbol argentino.

34 minutos: ¡Se calienta el partido!

Franco Ibarra le cometió una dura infracción al Huevo Acuña, quien quedó dolorido, y luego Juan Portillo recibió la tarjeta amarilla tras un encontronazo con un Di María. Es el tercer amonestado en River.

37 MINUTOS: ¡EXPULSADO JUAN PORTILLO!

El mediocampista de River derribó a Di María en la puerta del área y recibió la segunda tarjeta amarilla en pocos minutos. El Millonario se queda con 10 jugadores. Franco Armani también fue amonestado por protestar.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Rosario Central y River Plate empataban 1-1 en el Gigante de Arroyito. Miguel Borja abrió la cuenta para la visita e igualó Franco Ibarra. Fue expulsado Juan Portillo.

ST – 12 MINUTOS: ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL!

Ignacio Malcorra marcó desde afuera del área tras capturar un rebote de un centro que lanzó Di María y dejó sin chances a Armani. El Canalla da vuelta el marcador y le gana 2-1 a River Plate.