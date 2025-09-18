Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

River Plate perdió 2 a 1 con Palmeiras por la ida en cuartos de final de la Copa Libertadores

En el arranque nomás todo se complicó: a los 5minutos, córner desde la derecha ejecutado por Andreas Pereira para el cabezazo de pique al suelo de Gustavo Gómez para decretar el 1-0.

A los 12′, el Verdao lo tuvo de nuevo con un disparo de Khellven que rechazó muy bien Franco Armani.

A los 18′, otra vez Armani se lució deviando un tiro libre de derecha a cargo de Andreas Pereira, y en la siguiente, hubo un pelotazo en el poste que de casualidad no fue el 2-0 por un cabezazo de Lucas Evangelista.

Fueron momentos de conmoción para el Millonario, que no hacía pie en la cancha y se veía superado en todos los niveles.

La primera aproximación del local fue a los 27′, con un derechazo de Paulo Díaz que se fue arriba del travesaño.

A los 40 llegó un verdadero golazo para el visitante tras una asistencia cinematográfica de José Manuel López que terminó con la definición exquisita de Vítor Roque ante la salida del arquero riverplatense. Y así terminó el primer tiempo.

Para arrancar el segundo tiempo Marcelo Gallardo dispuso dos cambiosJuanfer Quintero ingresó por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta lo hizo por el amonestado Paulo Díaz, además de cambiar el esquema y volver a los cuatro en el fondo. Antes de los 15 minutos se lesionó Driussi que fue reemplazado por Facundo Colidio.

River se repetía en el centro, con control de campo y de pelota pero sin profundidad. Así pasaron muchos minutos intrascendentes, donde un Palmeiras replegado alcanzó para sostener la ventaja hasta los 43 minutos, cuando Martínez Quarta probó de media distancia, y luego de un desvío en la cabeza de un defensor brasileño, clavó el descuento poniendo suspenso al final, que tuvo 6 minutos de descuento.

  • Catamarca: la información oficial de la Policía sobre el secuestro extorsivo en Fray Mamerto Esquiú

    Catamarca: la información oficial de la Policía sobre el secuestro extorsivo en Fray Mamerto Esquiú

    Hoy, a las 13:00, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia tomaron conocimiento que un adolescente de 17 años de edad, habría sido secuestrado y que el presunto captor solicitaba dinero en efectivo para no atentar contra su integridad física, por lo que de inmediato dieron intervención a la Fiscalía Federal, a cargo del…

  • River Plate perdió 2 a 1 con Palmeiras por la ida en cuartos de final de la Copa Libertadores

    River Plate perdió 2 a 1 con Palmeiras por la ida en cuartos de final de la Copa Libertadores

    En el arranque nomás todo se complicó: a los 5minutos, córner desde la derecha ejecutado por Andreas Pereira para el cabezazo de pique al suelo de Gustavo Gómez para decretar el 1-0. A los 12′, el Verdao lo tuvo de nuevo con un disparo de Khellven que rechazó muy bien Franco Armani. A los 18′, otra vez Armani se lució deviando un…

  • Catamarca: policiales secuestraron marihuana, casi un millón y medio de pesos y detuvieron a un joven

    Catamarca: policiales secuestraron marihuana, casi un millón y medio de pesos y detuvieron a un joven

    Luego de una ardua tarea investigativa realizada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron dos órdenes de allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Portal Norte III y en el Complejo Habitacional…

  • Encontraron sin vida y envuelto en una cobija a un boxeador mexicano de 21 años

    Encontraron sin vida y envuelto en una cobija a un boxeador mexicano de 21 años

    Estupor en el mundo del deporte por el hallazgo del cuerpo sin vida de Jesús Iván Mercado Cabrera, joven boxeador mexicano de 21 años conocido como Rafaguita. El cadáver fue localizado envuelto en una cobija y sujeto con cinta en una zona desértica de la frontera entre Sonora y Baja California. La noticia generó una profunda conmoción en…

  • Catamarca: condenaron a uno de los imputados por el crimen de Celeste Moreno

    Catamarca: condenaron a uno de los imputados por el crimen de Celeste Moreno

    En el juzgado Correccional N 3 se realizó un juicio oral en contra de Miguel Angel Nieva, quien está imputado en la causa por el femicidio de Celeste Judith Moreno. Nieva llegó a juicio imputado por el delito de Encubrimiento por receptación por haber recibido el 29 de julio de 2023, a sabiendas de su…

  • Qué dirigentes políticos participaron de la marcha contra los vetos de Milei

    Qué dirigentes políticos participaron de la marcha contra los vetos de Milei

    Mientras en el Congreso de la Nación la Cámara de Diputados ratificaba un contundente rechazo al veto presidencial de las leyes de Financiamiento Universitario y emergencia pediátrica, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires marcharon columnas de alumnos, docentes, agrupaciones y hasta personajes políticos que se sumaron al reclamo. De esta forma, los alrededores del parlamento nacional volvieron…