River Plate le ganó a Unión por penales y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina

River Plate y Unión empataron sin goles al cabo del tiempo reglamentario y resolvieron el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos.

El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas de Franco Armani que mantuvieron las tablas.

Penales:

Unión 1 a 0: Martínez

River 1 a 1: Qinteros

Unión 2 a 1: Pitón

River 2 a 2: Borja

Unión Armani le ataja a Gamba

River 3 a 2: Colidio

Unión Armano le ataja a Pasendini

River Martínez Cuarta desviado

Unión 3 a 3: Colazo

River 4 a 3 Montiel