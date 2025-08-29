River Plate le ganó a Unión por penales y pasó a los cuartos de final de la Copa Argentina

River Plate y Unión empataron sin goles al cabo del tiempo reglamentario y resolvieron el último pasaje a los cuartos de final de la Copa Argentina a través de los tiros desde los doce pasos.
El Millonario tuvo ocasiones para llevarse la victoria y no le cobraron un claro penal a Gonzalo Montiel en el segundo tiempo, pero también registró una serie de atajadas de Franco Armani que mantuvieron las tablas.
Penales:
Unión 1 a 0: Martínez
River 1 a 1: Qinteros
Unión 2 a 1: Pitón
River 2 a 2: Borja
Unión Armani le ataja a Gamba
River 3 a 2: Colidio
Unión Armano le ataja a Pasendini
River Martínez Cuarta desviado
Unión 3 a 3: Colazo
River 4 a 3 Montiel