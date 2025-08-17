Radio TV Valle Viejo
River Plate goleó 4-2 a Godoy Cruz y alcanzó la cima de la tabla anual

En un duelo que tuvo un desarrollo frenético, River Plate se impuso por 4-2 sobre Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo ClausuraSebastián Driussi abrió el partido con un golazo de afuera del área a los tres minutos, mientras que Agustín Auzmendi igualó el encuentro un par de jugadas después. El Millonario volvió a adelantarse de la mano de Giuliano Galoppo, aunque nuevamente apareció el goleador del Tomba para empatar el duelo vía penal.

Sin embargo, en la última acción del primer tiempo, Galoppo marcó de cabeza desde un córner perfectamente ejecutado por Juan Fernando Quintero. El equipo de Marcelo Gallardo golpeó rápidamente en el complemento: Driussi convirtió a los tres minutos y estampó el 4-2. Desde entonces, el cuadro local controló el juego y manejó los hilos de la mitad de la cancha para cerrar la victoria en el Estadio Monumental.

Con este resultado, el Millonario escaló hasta lo más alto de la zona B del Torneo Clausura con 11 puntos, mientras que en la tabla anual alcanzó a Rosario Central en la cima con 42 unidades. El Tomba marcha en el 14° lugar en el grupo y en el 27° puesto en el acumulado.

Lo próximo para River será el duelo contra Libertad por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después del empate sin goles en Paraguay, la serie se cerrará el jueves desde las 21:30 en el Monumental. Por su parte, Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana el mismo día desde las 19, donde buscará revertir la derrota por 2-1 en Brasil.

  • Uno por uno, todos los candidatos de La Libertad Avanza en las 24 provincias

    La Libertad Avanza ya determinó quiénes serán los 32 candidatos que encabezarán la boleta violeta a lo largo y ancho del país en estas elecciones. 24 de ellos estarán en el primer puesto para ingresar a la Cámara de Diputados, y 8 para el Senado. Todos ellos ya firmaron y la mayoría ya habían sido confirmados en sus respectivos distritos. Las listas violetas están…

  • River Plate goleó 4-2 a Godoy Cruz y alcanzó la cima de la tabla anual

    En un duelo que tuvo un desarrollo frenético, River Plate se impuso por 4-2 sobre Godoy Cruz por la fecha 5 del Torneo Clausura. Sebastián Driussi abrió el partido con un golazo de afuera del área a los tres minutos, mientras que Agustín Auzmendi igualó el encuentro un par de jugadas después. El Millonario volvió a adelantarse de la mano de Giuliano Galoppo, aunque nuevamente apareció el…

  • Rally de la Capital de Catamarca: Maxi Figueroa y Martín Agüero, los ganadores

    El Rally de la Capital llegó a su fin hoy domingo 17 de agosto y dejó un espectáculo cargado de emoción, con el triunfo en la general y en la clase Junior de Maxi Figueroa y Martín Agüero, quienes se adueñaron de la cuarta fecha del Campeonato Catamarqueño tras un fin de semana a pura adrenalina. La competencia tuvo definiciones…

  • En Los Altos, el Gobierno provincial homenajeó y recordó al General José de San Martín

    El Gobierno de Catamarca conmemoró el 175° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín en la localidad de Los Altos, donde vecinos y vecinas recordaron a uno de los más grandes próceres que tuvo nuestra Nación. El acto estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil y el intendente Raúl Barot,…

  • Catamarca: reapertura de la Huerta “Sembrando Oportunidades”

    Con el objetivo de brindar un espacio que posibilite la formación, a través del aprendizaje y las experiencias, y contribuya al desarrollo de prácticas comunitarias, forjando la contención psicosocial de los participantes, retomó su actividad el Dispositivo Socio Productivo “Sembrando Oportunidades”, Huerta Agroecológica Comunitaria. El mismo, funciona en el Centro Vecinal “Los Ceibos”, ubicado en…

  • Día del niño 2025: las ventas cayeron un 5,2% respecto al año pasado

    Desde el sector que agrupa a la industria del juguete publicaron datos sobre las ventas de la nueva edición del evento. Destacaron el crecimiento de las operaciones vía comercio electrónico. Las ventas de juguetes por el Día del niño 2025 registraron una caída del 5,2% respecto del año pasado, de acuerdo a datos del sector.…