River Plate empató 0-0 ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

El Millonario y el Gumarelo no se sacaron diferencias en Asunción y todo se definirá en una semana en Núñez. El ganador casi seguro chocará en cuartos con Palmeiras, que vapuleó a Universitario en Perú.

River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción en un encuentro válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y todo se definirá en una semana en Núñez. El equipo de Marcelo Gallardo mejoró su producción en el segundo tiempo a partir de los cambios del Muñeco, pero no le alcanzó para romper la paridad.

La revancha de la serie será el próximo jueves desde las 21:30 (hora argentina) en el Estadio Monumental, pero antes el Millonario afrontará el partido por el Clausura ante Godoy Cruz este domingo a partir de las 18:30 como local. El ganador de la eliminatoria chocará con Universitario o Palmeiras, que goleó 4-0 en la ida disputada en Perú.

