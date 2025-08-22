River Plate derrotó en penales a Libertad y selló el pase a los cuartos de la Copa Libertadores

El Millonario y el Gumarelo igualaron 1-1 en los 180 minutos de la serie. El equipo de Gallardo afrontó el tramo final del duelo en Núñez con 10 jugadores por la expulsión de Giuliano Galoppo. T

Sebastián Driussi adelantó en el primer tiempo al Millonario, que sufrió la expulsión de Giuliano Galoppo en el complemento. Robert Rojas igualó la historia para el Gumarelo.

DEFINICIÓN POR PENALES

River Plate (3): Nacho Fernández (GOL), Miguel Borja (GOL), Marcos Acuña (ATAJÓ SILVA), Lucas Martínez Quarta (GOL).

Libertad (1): Jorge Recalde (FALLÓ), Diego Viera (GOL), Hernesto Caballero (FALLÓ), Marcelo Fernández (ATAJÓ ARMANI).

