Río Negro despidió a 448 empleados públicos por falta de compromiso y ausentismo

El gobierno de Río Negro no le renovó el contrato a 448 empleados públicos argumentando la existencia de irregularidades graves en su desempeño. Entre ellos, destacaron ausencias injustificadas y “falta de compromiso laboral”. Según argumentaron desde el Ejecutivo provincial, no se trata de un ajuste, sino de una “optimización de los recursos humanos” para ser más eficientes en el uso de los fondos estatales.

De acuerdo a las cifras oficiales, el 31 de diciembre de 2024 vencieron 3.382 contratos de la planta de personal contratado. De estos, solamente se renovaron 2.934 para un nuevo período anual.

La decisión se tomó a partir de una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública. Esa auditoría reveló que el 13,2% de los casos tenía “sanciones disciplinarias, incumplimientos laborales, o ausentismo del lugar de trabajo sin justificación, entre otras irregularidades”, según informaron desde el gobierno provincial.

“Todos estos casos han sido debidamente justificados, y la patronal, en este caso el Estado rionegrino, tiene la potestad de no mantener el vínculo laboral con una persona que no cumple con sus obligaciones, tal cual sucede en el ámbito privado”, argumentaron en un comunicado de prensa.

Y agregaron: “Esta decisión de discontinuar la relación laboral con quienes no cumplen con sus compromisos no se trata de ninguna política de ajuste del gobierno provincial y mucho menos con lo que algunos denominan como “motosierra”, haciendo alusión al achique estatal implementado por el Poder Ejecutivo Nacional en muchas de sus dependencias. Por el contrario, dijeron, se trata de una política que apunta a hacer eficiente el gasto público, “cuidando los recursos generados por los propios rionegrinos a la hora de pagar sus impuestos”.

En el mismo sentido se pronunció a través de sus redes sociales el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien resaltó que no están “recortando ni achicando, estamos cuidando el dinero que cada rionegrino aporta con esfuerzo”.



“Creo profundamente que el Estado debe estar al servicio de quienes lo sostienen. Por eso, quienes no respetan su función no pueden seguir ocupando un lugar. Queremos un Estado eficiente, responsable y alineado con las necesidades reales de nuestra provincia”, ponderó el mandatario local.

En esta línea, el Ejecutivo continuará monitoreando a integrantes de su planta permanente y al personal contratado. Aplicaron nuevas medidas de control de ausentismo, que derivó en “una notable merma en la cantidad de licencias por enfermedad”, de acuerdo a lo informado por el oficialismo.

“Todos los agentes públicos, desde un empleado hasta el propio Gobernador nos debemos a quienes nos pagan el sueldo, que son todos y cada uno de los rionegrinos que con sus impuestos contribuyen en ese sentido. Entonces, quienes no cumplen con la tarea para la cual se les está abonando un salario no merecen estar en el Estado”, sentenció Weretilneck.